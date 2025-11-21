Arquero de la selección Colombia fue denunciado por el incumplimiento en el pago de un arriendo y daños a la vivienda en la que residía

El arquero de la selección Colombia, Kevin Mier, quien milita desde inicios de 2024 en el Cruz Azul de México, se encuentra en el ojo del huracán en este país. Todo esto, tras conocerse la denuncia en su contra por daños a un inmueble, incumplimiento de contrato y falta de pagos de una vivienda rentada en Ciudad de México.

La acusación en contra del guardameta colombiano por parte de la propietaria de la residencia que habitó el futbolista fue interpuesta el pasado 9 de octubre del presente año ante el Poder Judicial de esa ciudad, según información compartida por el medio mexicano Esto en Línea.

La denuncia fue radicada por Yolanda Muñiz Martínez, quien acusa a Kevin Mier de haber abandonado el inmueble sin previo aviso, dejando varios daños y debiendo varios meses de arriendo.

Según el medio mencionado anteriormente, la deuda por el arrendamiento de la vivienda e incumplimiento del contrato ha alcanzado un valor de 270 mil pesos mexicanos, unos 55 millones de pesos colombianos aproximadamente.

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó varios pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y, por lo tanto, dejó de pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Momento a partir del cual dejó de pagar; adicionalmente, tenía una penalización”, expresó la propietaria del inmueble al medio mexicano.

Adicionalmente, Muñiz en sus declaraciones aseguró que tras la inspección del inmueble se registró la ausencia de un microondas, un electrodoméstico que hacía parte del inventario original.

Asimismo, se conoció que la demanda fue entregada el pasado 13 de noviembre, en las instalaciones del Cruz Azul, club en el que milita Kevin Mier. Esto debido a que no le fue posible notificar directamente al arquero, durante los días posteriores a la denuncia.

Según la prensa mexicana, la vivienda que se encuentra ubicada en San Jerónimo de Lídice fue habitada por más de un año por el guardameta, quien sin previo aviso la abandonó el pasado mes de septiembre.

De igual manera, se estableció que esta propiedad había sido habitada anteriormente por otro colombiano, el mediocampista Kevin Castaño, en su paso por el fútbol mexicano.