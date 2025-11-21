NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Arqueros selección Colombia - Foto: AFP
Arqueros selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol mexicano

Arquero de la selección Colombia fue denunciado por el incumplimiento en el pago de un arriendo y daños a la vivienda en la que residía

noviembre 21, 2025
Por: Natalya Baquero González
Según la prensa mexicana, la deuda por el arrendamiento de la vivienda e incumplimiento del contrato ha alcanzado un valor de 270 mil pesos mexicanos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El arquero de la selección Colombia, Kevin Mier, quien milita desde inicios de 2024 en el Cruz Azul de México, se encuentra en el ojo del huracán en este país. Todo esto, tras conocerse la denuncia en su contra por daños a un inmueble, incumplimiento de contrato y falta de pagos de una vivienda rentada en Ciudad de México.

La acusación en contra del guardameta colombiano por parte de la propietaria de la residencia que habitó el futbolista fue interpuesta el pasado 9 de octubre del presente año ante el Poder Judicial de esa ciudad, según información compartida por el medio mexicano Esto en Línea.

La denuncia fue radicada por Yolanda Muñiz Martínez, quien acusa a Kevin Mier de haber abandonado el inmueble sin previo aviso, dejando varios daños y debiendo varios meses de arriendo.

Según el medio mencionado anteriormente, la deuda por el arrendamiento de la vivienda e incumplimiento del contrato ha alcanzado un valor de 270 mil pesos mexicanos, unos 55 millones de pesos colombianos aproximadamente.

o

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó varios pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y, por lo tanto, dejó de pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Momento a partir del cual dejó de pagar; adicionalmente, tenía una penalización”, expresó la propietaria del inmueble al medio mexicano.

Adicionalmente, Muñiz en sus declaraciones aseguró que tras la inspección del inmueble se registró la ausencia de un microondas, un electrodoméstico que hacía parte del inventario original.

Asimismo, se conoció que la demanda fue entregada el pasado 13 de noviembre, en las instalaciones del Cruz Azul, club en el que milita Kevin Mier. Esto debido a que no le fue posible notificar directamente al arquero, durante los días posteriores a la denuncia.

o

Según la prensa mexicana, la vivienda que se encuentra ubicada en San Jerónimo de Lídice fue habitada por más de un año por el guardameta, quien sin previo aviso la abandonó el pasado mes de septiembre.

De igual manera, se estableció que esta propiedad había sido habitada anteriormente por otro colombiano, el mediocampista Kevin Castaño, en su paso por el fútbol mexicano.

Temas relacionados:

Fútbol mexicano

Kevin Mier

Selección Colombia

portero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Deportes

Ver más
Moneda argentina conmemorativa | Foto: AFP
Diego Maradona

Argentina lanzó moneda conmemorativa para el Mundial de 2026 recordando el mítico gol de Maradona ante Inglaterra en México 86

Lionel Messi cerca de un nuevo récord en su carrera deportiva - Foto: AFP
Lionel Messi

Lionel Messi, cada vez más cerca de alcanzar un nuevo récord en su carrera deportiva

Mundial de Gimnasia Artística 2025 - Foto AFP
COI

COI sanciona a país que, en apoyo a los palestinos, negó visas a israelíes que iban a participar en importante competencia Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Moneda argentina conmemorativa | Foto: AFP
Diego Maradona

Argentina lanzó moneda conmemorativa para el Mundial de 2026 recordando el mítico gol de Maradona ante Inglaterra en México 86

Presidente de Brasil | Foto EFE
Violencia

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Donald Trump y Xi Jinping (EFE)
Donald Trump

¿Cuál es el balance del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping?

Lionel Messi cerca de un nuevo récord en su carrera deportiva - Foto: AFP
Lionel Messi

Lionel Messi, cada vez más cerca de alcanzar un nuevo récord en su carrera deportiva

Mundial de Gimnasia Artística 2025 - Foto AFP
COI

COI sanciona a país que, en apoyo a los palestinos, negó visas a israelíes que iban a participar en importante competencia Mundial

Huracán Melissa - NOAA
Huracán Melissa

Estas son las características que hacen de Melissa un huracán ampliamente destructivo y extremadamente peligroso

Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre