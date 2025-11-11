NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Régimen venezolano

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los periodistas Jorge Agobian e Iacopo luzi, analizan el tema en Club de Prensa Washington DC de NTN24.

Este 11 de noviembre Estados Unidos celebra el Día de los Veteranos (Veterans Day), una fecha para honrar a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas del país.

Como es habitual, este martes el presidente Donald Trump dio un emotivo discurso en la ceremonia que año tras año se ofrece en la Tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington, cerca de Washington, D.C.

Esta conmemoración ocurre en medio de la intensa presión militar de Estados Unidos sobre el régimen venezolano y su amplio despliegue en el Caribe.

Justamente este martes dos funcionarios estadounidenses informaron a Reuters que el portaaviones Gerald R. Ford se sumará al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en esa zona.

