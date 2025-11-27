NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que estuvo a punto de morir: “Se supone que yo no estuviera aquí”

noviembre 27, 2025
Por: Diana Pérez
Daddy Yankee | Foto: EFE
Daddy, considerado como una de las leyendas más grandes del reguetón, también habló sobre su transformación espiritual.

El artista puertorriqueño Daddy Yankee reveló detalles íntimos de su vida y carrera durante una entrevista con el streamer español Ibai Llanos en la que está vivo de milagro.

El reguetonero contó los episodios de violencia que marcaron su juventud en Puerto Rico y como eso jugó un papel bastante importante en su fe.

Yankee comentó que su carrera le dejó muchas lecciones de vida, porque los que lo conocen saben que “soy un milagro de vida”.

“Se supone que yo no estuviera aquí”, explicó el cantante, a lo que Llanos le contesta que es porque le dispararon y Yankee afirma: “varias veces”.

El intérprete de ‘Gasolina’ detalló que “cuando nosotros crecemos en PR, cuando hay problemas de residencial a otro residencial, cuando se forman y entran, pues no miden. Lamentablemente, todo el que esté en el camino se va”.

Yankee comentó que cuando estuvo a nada de ser profesional en el deporte sufrió un atentado en el que lo “lesionaron para siempre”.

“En el atentado mío, ahí es donde me lesionaron para siempre. Por eso es que, en ocasiones, la gente me ve cojeando. No, es que ellos no saben que yo sí cojeo”, contó.

Daddy, considerado como una de las leyendas más grandes del reguetón, también habló sobre su transformación espiritual y el regreso a la música con un mensaje dirigido a su fe.

 

Temas relacionados:

Daddy Yankee

Cantante

Reguetón

