"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Nicolás Maduro ha implementado nuevas medidas de seguridad, según reveló The New York Times citando fuentes de su entorno, en medio de un contexto de creciente presión internacional liderada por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, Maduro estaría cambiando regularmente de lugares para dormir y de dispositivos de comunicación, aunque públicamente mantiene una postura relajada.

Esta situación se produce después de que el gobierno de Trump rechazara las condiciones planteadas por el régimen en una llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos sostenida hace dos semanas.

Al respecto, Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval con más de 37 años de servicio en el ejército estadounidense, señaló que el despliegue militar en el Caribe, junto con la recompensa de 50 millones de dólares, constituye una estrategia sin precedentes.

"El mensaje que le envía el presidente Trump es que se rinda. Ese mensaje no solamente es el costo de mantener el despliegue sino también los 50 millones de dólares por su recompensa", afirmó Romero.

Respecto a la situación interna del régimen, Romero confirmó que existe "una ruptura dentro del anillo más cercano a Maduro", involucrando miembros de su círculo de poder.

El factor psicológico cobra relevancia cuando "el presidente Trump le dice que, básicamente, los va a matar", agregó el analista.

Asimismo, explicó que el régimen venezolano "pensaron y apostaron de que no iba a ganar el presidente Trump", esperando continuar con las políticas de la administración Biden.

Sin embargo, el exoficial aseguró que Trump representa un cambio radical: "Por primera vez en la historia hay un presidente que dice vamos a parar eso", refiriéndose al narcotráfico.

Sobre las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que "engañaron a Joe Biden, pero a Donald Trump no lo van a engañar", Romero recordó episodios previos como la liberación de los narcosobrinos y Alex Saab, donde Maduro prometió elecciones justas que nunca se materializaron.

Respecto a posibles operaciones terrestres en Venezuela, el experto en inteligencia señaló que los equipos militares "han llevado a cabo planificación deliberada".

"Aquí no es meterle miedo. Aquí es de tener un plan contingencia para llevar a cabo un cambio", explicó, enfatizando que el objetivo es "neutralizar el Cartel de los Soles".