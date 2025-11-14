NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Cine

¿Quién es? Estrenan película de referente de la selección Colombia cuando faltan pocos meses para el inicio del Mundial 2026

noviembre 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Se trata de un largometraje cuya coproducción estuvo a cargo de Colombia, Brasil y España.

El 27 de noviembre se estrenará en salas de cine colombianas una nueva película sobre la vida de un referente de la selección Colombia cuando faltan pocos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA a la que La Tricolor regresa tras su ausencia en la edición de Catar 2022.

Se trata de 'El Coloso', un largometraje documental que reconstruye la vida y el legado de Freddy Eusebio Rincón, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del país.

Dirigido y escrito por José Varón, el proyecto es una coproducción entre Colombia, Brasil y España, realizada por Telepacífico, Chakistán y RTVC, que invita a la audiencia a redescubrir al hombre detrás del mito: el ídolo, el amigo, el padre, el hijo del barrio que soñó con el mundo a sus pies, según la sinopsis de la producción.

Apodado 'El Coloso' por su imponente presencia en la cancha, Rincón fue mucho más que un deportista.

Nacido en Buenaventura, su talento lo llevó del Pacífico al Real Madrid, y del América de Cali al Corinthians de Brasil, donde se consagró campeón del Mundial de Clubes.

Con la camiseta de Colombia marcó uno de los goles más recordados de la historia del fútbol nacional: el 1–1 frente a Alemania en el Mundial de Italia 90, un grito que aún retumba en la memoria colectiva del país.

'El Coloso' es una mirada íntima y poética a la vida de Rincón, que celebra, según los productores, no solo su carrera futbolística, sino también su humanidad, sus raíces afrocolombianas y su eterna conexión con Buenaventura.

A través de material inédito, testimonios cercanos y una narración que transita entre la nostalgia y la grandeza, el documental revela al hombre detrás del ídolo, quien falleció en abril de 2022 a causa de un accidente de tránsito.

El documental, entretanto, también aborda su histórico paso por el Real Madrid, donde se convirtió en el primer colombiano en vestir la camiseta merengue.

Su llegada marcó un hito, pero también evidenció las tensiones raciales en el fútbol europeo de los años noventa: Freddy enfrentó ataques raciales y discriminación, pero respondió con talento, carácter y determinación, abriendo camino a futuras generaciones de futbolistas latinoamericanos y afrodescendientes en el continente.

En cada equipo dejó huella: Independiente Santa Fe, América, Napoli, Palmeiras, y Corinthians, entre otros; con su particular estilo potente y elegante, la película afirma que representó la fuerza y la resiliencia del Pacífico en los estadios más importantes del mundo.

"Esta película no solo busca recordar al jugador, sino entender al hombre. Freddy representa la lucha, el orgullo y la dignidad de una generación que soñó con algo más grande desde el Pacífico", señala en un comunicado José Varón, director del documental.

El icónico jugador colombiano, cabe recordar, hizo parte de una Selección Colombia que cambió la historia del deporte nacional, llevando al país a los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, y demostrando, desde antes del presente siglo, que el talento colombiano podía competir de igual a igual en el escenario mundial.

