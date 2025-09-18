NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Charlie Kirk

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Programa de variedades de Jimmy Kimmel - Foto AFP
Programa de variedades de Jimmy Kimmel - Foto AFP
Julio Shiling, politólogo; Carlos Andrade, abogado y Estuardo Rodríguez, analista político, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre las sanciones por comentarios respecto a la muerte de Charlie Kirk.

Profesionales médicos, profesores y empleados del servicio secreto se encuentran entre quienes han sido suspendidos o despedidos de sus trabajos por publicaciones en redes sociales consideradas inapropiadas sobre la muerte del comentarista conservador Charlie Kirk.

Asimismo, el programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire "indefinidamente" luego de que el gobierno estadounidense amenazara con acciones legales tras comentarios del presentador sobre las repercusiones políticas del asesinato del activista conservador.

Charlie Kirk, un importante aliado de Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

Al respecto, Julio Shiling, politólogo; Carlos Andrade, abogado y Estuardo Rodríguez, analista político, hablaron en Ángulo de NTN24.

Carlos Andrade señaló que "hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y afectar la reputación empresarial". Según explicó, las empresas tienen facultades para analizar este tipo de conductas, pero deben actuar de manera proporcional y atendiendo al caso concreto.

o

Por su parte, el politólogo Julio Shiling argumentó que, si bien existe el derecho a la libre expresión, "la libre expresión requiere responsabilizarnos por las consecuencias".

En su opinión, las empresas están actuando correctamente al despedir empleados cuyas declaraciones no representan la imagen que desean proyectar.

En contraste, el analista Estuardo Rodríguez expresó preocupación por lo que considera "la caída de la libre expresión" en Estados Unidos.

Señaló que se están tomando decisiones que demuestran que "el gobierno está haciendo todo lo posible por cerrar la crítica" al presidente Trump.

Temas relacionados:

Charlie Kirk

Muerte

Libertad de Expresión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Evento de empleo de ICE en Texas | Foto: AFP
ICE

Autoridad de migración de EE. UU. organizó feria de empleo en Texas para contratar a mil ciudadanos para que apoyen en la misión de “seguridad pública”

Marco Rubio y Claudia Sheinbaum (AFP)
México

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Melba Escobar - Foto NTN24
Escritores

"Las mujeres estamos teniendo muchos lugares que antes no teníamos": Melba Escobar, escritora y periodista colombiana, presentó su nueva obra

Evento de empleo de ICE en Texas | Foto: AFP
ICE

Autoridad de migración de EE. UU. organizó feria de empleo en Texas para contratar a mil ciudadanos para que apoyen en la misión de “seguridad pública”

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Marco Rubio y Claudia Sheinbaum (AFP)
México

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Capitolio de Texas/ Donald Trump - Fotos AFP
Cámara de Representantes de Estados Unidos

Republicanos de Texas aprueban polémico rediseño de distritos con respaldo de Trump que los beneficiaría para las elecciones intermedias

Cultivos ilícitos en Colombia - EFE
Lucha contra las drogas

Encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia explicó qué sigue para Colombia tras descertificación en la lucha contra el narcotráfico: "Esa decisión no debería resultar sorpresiva"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda