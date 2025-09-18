¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Profesionales médicos, profesores y empleados del servicio secreto se encuentran entre quienes han sido suspendidos o despedidos de sus trabajos por publicaciones en redes sociales consideradas inapropiadas sobre la muerte del comentarista conservador Charlie Kirk.

Asimismo, el programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire "indefinidamente" luego de que el gobierno estadounidense amenazara con acciones legales tras comentarios del presentador sobre las repercusiones políticas del asesinato del activista conservador.

Charlie Kirk, un importante aliado de Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

Al respecto, Julio Shiling, politólogo; Carlos Andrade, abogado y Estuardo Rodríguez, analista político, hablaron en Ángulo de NTN24.

Carlos Andrade señaló que "hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y afectar la reputación empresarial". Según explicó, las empresas tienen facultades para analizar este tipo de conductas, pero deben actuar de manera proporcional y atendiendo al caso concreto.

Por su parte, el politólogo Julio Shiling argumentó que, si bien existe el derecho a la libre expresión, "la libre expresión requiere responsabilizarnos por las consecuencias".

En su opinión, las empresas están actuando correctamente al despedir empleados cuyas declaraciones no representan la imagen que desean proyectar.

En contraste, el analista Estuardo Rodríguez expresó preocupación por lo que considera "la caída de la libre expresión" en Estados Unidos.

Señaló que se están tomando decisiones que demuestran que "el gobierno está haciendo todo lo posible por cerrar la crítica" al presidente Trump.