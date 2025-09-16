Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue acusado de homicidio agravado y seis cargos más; la fiscalía buscará la pena de muerte

El fiscal de Utah, Jeff Gray, anunció este martes los cargos que enfrentará Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado al activista político y aliado de Donal Trump, Charlie Kirk.

De acuerdo a lo anunciado por Gray, el sospechoso fue acusado de homicidio agravado junto a otros cargos y afirmó que buscará solicitar la pena de muerte para Robinson.

“Después de revisar la evidencia que recolectaron las agencias de la ley estoy elevándole los cargos a Tyler Robinson, de 22 años”, empezó diciendo.

En total, el fiscal afirmó que el sospechoso Tyler Robinson enfrenta un total de 7 cargos en su contra.

Los cargos contra Tyler Robinson son:

El primer cargo es asesinato agravado, el cual afirmó Gray que es “una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros”.

El siguiente cargo es descarga de un arma de fuego ilegal, lo cual constituye una “ofensa de primer grado”.

El fiscal confirmó que el estado también está alegando agravantes dado que el acusado “se sentía apuntado por Charlie Kirk por su expresión político y lo hizo sabiendo que había testigos afuera”.

Además de que el estado también elevó cargos contra el sospechoso de obstrucción a la justicia de segundo grado por “moverse y esconder el rifle usado en el disparo”.

El cuarto cargo es obstrucción a la justicia en segundo grado por deshacerse de la ropa que estaba vistiendo durante el tiroteo.

El cinco una ofensa en tercer grado por pedirle a su compañero de cuarto que borrara sus textos incriminatorios.

El sexto cargo es por interferencia de testigos en tercer grado por pedirle a su compañero de cuarto que “se mantuviera en silencio si la Policía le cuestionaba”.

Y el último cargo en su contra es por cometer una ofensa violenta de clase en presencia de niños sabiendo que había niños presentes “que pudieron haber visto o escuchado el asesinato”.

El fiscal Gray añadió durante la conferencia de prensa que “voy a anunciar que buscaremos la pena de muerte. No tomó esta decisión de manera ligera y es una decisión que hice de manera independiente como fiscal del condado basado en la evidencia disponible y en las circunstancias del hecho de crimen”.

Y reveló que como están buscando la pena de muerte, el acusado seguirá detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado.

Charlie Kirk, de 31 años, un aliado al presidente Donald Trump, fue asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah.

Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Kirk, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.