¿Cuáles son las implicaciones que tiene para el Gobierno de Colombia que el CNE haya sancionado administrativamente la campaña ‘Petro Presidente’?

Este jueves 27 de noviembre se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia sancionó administrativamente la campaña ‘Petro Presidente’ por haber violado los topes electorales y por financiación irregular.

Con seis votos a favor y tres en contra, la sala plena del CNE determinó que dicha campaña electoral, con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia, violó los topes electorales y recibió financiación prohibida por más de 3.500 millones de pesos.

Las sanciones recaen directamente sobre Ricardo Roa, quien entonces era gerente de la campaña y quien actualmente es presidente de Ecopetrol; la tesorera Lucy Mogollón y la auditora María Lucy Soto.

En entrevista con NTN24, el representante a la Cámara Andrés Forero se refirió a la polémica y señaló que la oposición está exigiendo la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol.

“Hemos visto numerosos escándalos en los que él ha estado inmerso, hemos visto que adicionalmente ha tenido un muy mal manejo de la empresa más grande de Colombia, que es tan importante para nuestro país y sobre todo para el financiamiento de algunos programas sociales, y esperamos que ya con esta decisión del Consejo Nacional Electoral, pues al presidente no le quede otra y él tenga que salir de este cargo”, dijo.

Por otro lado, Forero señaló que “el Gobierno va a tratar de deslegitimar esta decisión” que acarrea millonarias multas contra los implicados.

“Esta es una decisión de orden administrativo que implica una multa cercana a los seis mil millones de pesos para el señor Roa, y creo que es de mil cien millones de pesos más o menos para dos partidos políticos que acompañaron al presidente de la república, uno de ellos es la Colombia Humana”, añadió.