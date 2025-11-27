NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

“Petro hizo trampa, es evidente”: Paloma Valencia sobre los hallazgos del CNE en la campaña del presidente de Colombia

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El Consejo Nacional Electoral (CN) encontró que la campaña del ahora presidente violó los topes electorales y habría recibido financiación prohibida.

Una decisión histórica en Colombia, fue sancionada la campaña Gustavo Petro 2022. El Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró que se violaron los topes electorales por más de 3 mil millones de pesos. Además, se habla de financiación prohibida por 500 millones.

Los sancionados son el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien en ese momento era gerente de la campaña; la auditora, María Lucy Soto; y la tesorera, Lucy Mogollón. Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. El presidente Petro no fue incluido porque el CNE no tiene competencia para hacerlo.

o

Son varios los gastos y aportes que según el Consejo no reportaron debidamente, y deberán devolver casi seis mil millones de pesos. En el caso de Ricardo Poa, compulsarán copias a la Fiscalía para que lo investiguen penalmente.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, se conectó con NTN24 para hablar acerca de estos hallazgos del CNE a la campaña del presidente y aseguró: “Es muy importante observar que hicieron trampa porque es evidente que con más recursos que el resto delas campañas hay una ventaja artificial”.

“Lo grave de los recursos ilegales es que no se van por las vías legales, cuando se recibe dinero de mala procedencia se hace en efectivo y así mismo se gasta, acá lo que se debe ver son los principios éticos y el presidente Petro debería revelar los informes de Ricardo Roa para que el país lo sepa”, añadió.

Esto agrava la situación de un gobierno que está muy metido en demasiados escándalos de corrupción, esto se produce días después de la investigación que reveló que los grupos narcoterroristas de Colombia tenía mensajes de infiltración por parte de estas estructuras criminales, sino del apoyo que le habrían brindado a la campaña de Gustavo Petro, son temas que se complementan”, concluyó la senadora.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Colombia

Política

CNE

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Petro hizo trampa, es evidente”: Paloma Valencia sobre los hallazgos del CNE en la campaña del presidente de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Actualidad

Ver más
Desapariciones forzadas

16 militares venezolanos procesados por "traición" a Maduro se encuentran desaparecidos

Donald Trump | Foto AFP
Cierre de Gobierno

¿Qué hay detrás del cierre más largo del Gobierno de Estados Unidos en los últimos años?

Científicos

Barlin Olivares: el venezolano que destaca en el ranking del 2 % de científicos más influyentes del mundo

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Desapariciones forzadas

16 militares venezolanos procesados por "traición" a Maduro se encuentran desaparecidos

Donald Trump | Foto AFP
Cierre de Gobierno

¿Qué hay detrás del cierre más largo del Gobierno de Estados Unidos en los últimos años?

Científicos

Barlin Olivares: el venezolano que destaca en el ranking del 2 % de científicos más influyentes del mundo

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Álvaro Uribe

Expresidente colombiano Álvaro Uribe lamenta condena de más de 28 años de prisión para su hermano menor: "Siento profundo dolor"

Selección Colombia ya conoce su rival en los dieciseisavos del Mundial Sub-17 - Foto: EFE
Mundial Sub-17

La Selección Colombia ya conoce su rival en Mundial que disputa actualmente: esta es la fecha en que se jugará el partido

Luis Rubiales | Foto: EFE
Luis Rubiales

Luis Rubiales fue atacado con huevos durante la presentación de su libro en Madrid; el responsable habría sido su tío

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius

Vinicius se disculpó por su reacción al ser sustituido en el triunfo ante el Barcelona, pero dejó por fuera a Xabi Alonso: “A veces la pasión me gana”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre