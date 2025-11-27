NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Petro

Por violar los topes electorales, el Consejo Nacional Electoral de Colombia sanciona a la campaña 'Petro Presidente'

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - Foto EFE
Gustavo Petro - Foto EFE
La decisión tomada por el CNE se convierte en la primera sanción impuesta a los responsables de la financiación de una campaña presidencial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó administrativamente la campaña ‘Petro Presidente’ por haber violado los topes electorales y por financiación irregular, según medios locales.

De acuerdo con la decisión, fue sancionado Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña.

Asimismo, fueron sancionados Lucy Aydee Mogollón, en calidad de tesorera, y María Lucy Soyo Caro, como auditora interna de la campaña en primera vuelta presidencial.

También se impusieron sanciones al movimiento político Colombia Humana y al partido político Unión Patriótica “UP”.

Los votos para respaldar la ponencia, además de los de los ponentes, fueron de Altus Baquero (Partido Liberal), Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (Partido de la U), y el conjuez Majer Abushihab, propuesto por Prada. En contra estuvieron Cristian Quiroz (Alianza Verde), Fabiola Márquez (Pacto Histórico) y el conjuez Jorge I. Acuña.

Los despachos de los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada Artunduaga adelantaron todas las etapas procesales del caso.

Es de señalar que dicha decisión no impone sanciones al entonces candidato Gustavo Petro Urrego, por expresa disposición de la Corte Constitucional, quien se apartó de lo decidido por el Consejo de Estado en el trámite del conflicto positivo de competencia y ordenó al CNE abstenerse de evaluar la conducta del entonces candidato por ostentar hoy la dignidad de presidente de la República.

La investigación contra el actual presidente de Colombia será adelantada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

