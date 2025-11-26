NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Tras reunión con secretario de Guerra Hegseth, República Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vista de Pete Hegseth a República Dominicana - AFP
Vista de Pete Hegseth a República Dominicana - AFP
El presidente dominicano Luis Abinader anunció la decisión junto al funcionario estadounidense.

Tras la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth a República Dominicana, el presidente Luis Abinader autorizó a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar en el Caribe.

"Hemos acordado con los Estados Unidos a ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico", dijo Abinader tras reunirse con Hegseth.

Y añadió: "Hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico".

El secretario de Guerra de Estados Unidos llegó este miércoles a Santo Domingo para dialogar con las autoridades de República Dominicana sobre los operativos que la Administración del presidente Donald Trump dirige en el Caribe y el Pacífico contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Las operaciones de Washington en aguas internacionales, que cuentan con una flotilla de buques de guerra, aviones de caza e imponentes portaviones, son catalogadas por Maduro como un pretexto para un cambio de régimen y apoderarse de los recursos naturales.

Desde que Estados Unidos comenzó el despliegue militar, se han atacado a una veintena de lanchas que presuntamente transportaban droga y han muerto unas 83 personas señaladas de ser narcoterroristas.

Además, se han realizado ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, que recientemente también recibió la visita del jefe del Estado Mayor, Dan Caine.

