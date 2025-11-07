Estos son los grandes ausentes en la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre

Este viernes salió la convocatoria oficial de la selección Colombia para los juegos de fogueo de la doble fecha FIFA del mes de noviembre y hay varias ausencias de jugadores fundamentales en el mediocampo y en el ataque.

Dentro del listado de 26 futbolistas que eligió el técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, para los juegos ante Nueva Zelanda y Noruega, no fueron tenidos en cuenta Juan Fernando Quintero, Juan Camilo “Chuco” Hernández y Kevin Mier.

La ausencia de Quintero, según la prensa colombiana y argentina, se debería a una solicitud por parte de River Plate, club en el que milita el antioqueño.

El conjunto Millonario se encuentra en una etapa decisiva en el fútbol argentino, y lucha por un cupo directo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

A esto se suma que el equipo de la Banda Cruzada disputará este fin de semana el clásico ante Boca Juniors, un juego decisivo en los objetivos de la escuadra dirigida por Marcelo Gallardo, que busca sacudirse de los malos resultados que la han acompañado durante las últimas semanas.

Por su parte, el no llamado de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien vive un gran presente con El Betis en LaLiga de España, se debería a una intervención quirúrgica de cornetes que tendrá durante la fecha FIFA y que se encontraba programada por su club, según información compartida por el periodista deportivo Pipe Sierra.

Kevin Mier, quien viene recuperando su nivel deportivo, no fue incluido dentro de los convocados, al parecer por una decisión técnica. En su lugar se dio el retorno del guardameta Camilo Vargas.

Otros futbolistas ausentes en la convocatoria fueron los jugadores del fútbol colombiano, el lateral derecho Andrés Felipe Román y el también extremo de Atlético Nacional, Marino Hinestroza.

Ambos futbolistas se encuentran en una etapa decisiva con su club, pues la próxima semana se juegan el paso a la final de la Copa Colombia.

A ellos se les suma Kevin Serna, quien, tras el regreso de Jhon Arias, en esta ocasión no fue tenido en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo.

Para esta última doble fecha FIFA de 2025, tampoco fueron incluidos dentro de la lista de convocados Jamilton Campaz ni Yerson Mosquera.

¿Cuándo juega la selección Colombia?

La Tricolor se enfrentará el próximo 15 de noviembre a su similar de Nueva Zelanda, desde las 7:00 p.m. (hora colombiana), y el 18 del mismo mes se medirá ante Australia desde las 8:00 p.m.

Ambos juegos se disputarán en territorio norteamericano y contarán con la transmisión de la app y la señal abierta del Canal RCN.