NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Nicolás Maduro

Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

noviembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
De acuerdo con el portal The Atlantic, Maduro habría hecho una serie de peticiones a la administración Trump para abandonar el poder y tener un “exilio tranquilo”.

Nicolás Maduro habría puesto ciertas condiciones para abandonar el poder, según reveló esta semana el portal estadounidense The Atlantic, citando fuentes cercanas a Caracas.El escenario de un "exilio tranquilo" parece ser la pieza central de cualquier acuerdo.

Según el medio de comunicación, el jefe del narcorrégimen buscaría no solo una amnistía personal; también garantías de impunidad para sus principales colaboradores cercanos, ya vinculados por estados unidos a la designada organización terrorista el Cartel de los Soles.

o

Si bien la administración de Donald Trump ha mantenido una postura de cautela pública, el informe indica que, ante suficiente presión e incentivos, "todo está sobre la mesa" con el dictador.

César Pérez Vivas, dirigente político venezolano, se conectó en La Tarde de NTN24 y aseguró que cada cierto tiempo aparecen diferentes versiones acerca de que Maduro quiere dejar el poder, pero que eso no sucederá porque el Cartel de los Soles no lo va a permitir.

“Cada periodo de tiempo se insinúa una negociación del régimen de Venezuela para salir del poder, pero la verdad es que conociendo lo que uno conoce, si fuera por la esposa de Maduro ya se hubieran ido del poder, porque ya acumularon una fortuna para vivir cómodos en cualquier parte del mundo, pero lo cierto es que Nicolás Maduro es prisionero de la cúpula usurpadora de Venezuela o mejor dicho prisionero del Cartel de los Soles y estos personajes que han estado con él en esta banda criminal que ha dañado a Venezuela no lo van a permitir, por lo que estamos ante un escenario donde será necesaria una presión muy alta para que Maduro abandone el poder o para que sea capturado”, aseveró.

“Nosotros los venezolanos lo que queremos es recuperar nuestro país, recuperar la democracia, recuperar la economía, reunir a la familia que durante este tiempo se ha destruido y vivir una vida normal”, puntualizó el experto.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Donald Trump

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Carlos Giménez/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Régimen de Maduro

Congresista estadounidense asegura que los días de Maduro como "narcotraficante y líder ilegítimo" están contados

Louvre - Foto AFP
Museo

El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de joyas

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Ejército

Operaciones en mar, túneles y vehículos rápidos: Comando Sur de EE. UU. muestra su poder con imponentes ejercicios militares y dice estar "preparado para una respuesta"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección Colombia Femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones - Foto: AFP
Clasificados del Mundial

Con la ausencia de figuras importantes, la selección Colombia femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones

Carlos Giménez/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Régimen de Maduro

Congresista estadounidense asegura que los días de Maduro como "narcotraficante y líder ilegítimo" están contados

Louvre - Foto AFP
Museo

El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de joyas

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Ejército

Operaciones en mar, túneles y vehículos rápidos: Comando Sur de EE. UU. muestra su poder con imponentes ejercicios militares y dice estar "preparado para una respuesta"

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Gustavo Petro | Foto AFP
Juicio contra Álvaro Uribe

Presidente Petro se pronuncia tras absolución en segunda instancia a Álvaro Uribe: "Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá"

Flores - Foto Canva
Flores

Madrid, Cundinamarca florece: el Festival que impulsa la economía y la sostenibilidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre