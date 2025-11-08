Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

Nicolás Maduro habría puesto ciertas condiciones para abandonar el poder, según reveló esta semana el portal estadounidense The Atlantic, citando fuentes cercanas a Caracas.El escenario de un "exilio tranquilo" parece ser la pieza central de cualquier acuerdo.

Según el medio de comunicación, el jefe del narcorrégimen buscaría no solo una amnistía personal; también garantías de impunidad para sus principales colaboradores cercanos, ya vinculados por estados unidos a la designada organización terrorista el Cartel de los Soles.

Si bien la administración de Donald Trump ha mantenido una postura de cautela pública, el informe indica que, ante suficiente presión e incentivos, "todo está sobre la mesa" con el dictador.

César Pérez Vivas, dirigente político venezolano, se conectó en La Tarde de NTN24 y aseguró que cada cierto tiempo aparecen diferentes versiones acerca de que Maduro quiere dejar el poder, pero que eso no sucederá porque el Cartel de los Soles no lo va a permitir.

“Cada periodo de tiempo se insinúa una negociación del régimen de Venezuela para salir del poder, pero la verdad es que conociendo lo que uno conoce, si fuera por la esposa de Maduro ya se hubieran ido del poder, porque ya acumularon una fortuna para vivir cómodos en cualquier parte del mundo, pero lo cierto es que Nicolás Maduro es prisionero de la cúpula usurpadora de Venezuela o mejor dicho prisionero del Cartel de los Soles y estos personajes que han estado con él en esta banda criminal que ha dañado a Venezuela no lo van a permitir, por lo que estamos ante un escenario donde será necesaria una presión muy alta para que Maduro abandone el poder o para que sea capturado”, aseveró.

“Nosotros los venezolanos lo que queremos es recuperar nuestro país, recuperar la democracia, recuperar la economía, reunir a la familia que durante este tiempo se ha destruido y vivir una vida normal”, puntualizó el experto.