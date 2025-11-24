Secretario General de la OEA afirma en NTN24 que el organismo está preparado para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Maduro deja el poder

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que la entidad está preparada para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Nicolás Maduro deja el poder, aunque subrayó que dicha decisión corresponde exclusivamente al pueblo y a las autoridades venezolanas.

"No puedo y no tengo la costumbre de predecir cosas que aún no están. Trabajo con realidades. La OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición", afirmó Albert Ramdin

En entrevista exclusiva con NTN24, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, reveló además que el organismo mantiene conversaciones discretas tanto con sectores de la oposición como del madurismo, así como con Estados Unidos y otros países miembros, para evaluar cómo podrían asistir en un eventual proceso.

“Estamos en contacto con ambos lados de manera discreta, aquellos en la oposición y aquellos que son autoridades. Estamos hablando con Estados Unidos también sobre esto, y los estados miembros: ¿Cómo podemos ayudar en una transición si eso fuese necesario?”, aseveró.

Señaló que la prioridad de la organización es ser "parte de la solución" y no del problema, aunque insistió en que aún es temprano para definir cuál sería el camino para Venezuela.

Asimismo, expresó su deseo de que todos los Estados independientes, incluido eventualmente Venezuela, puedan ser miembros plenos de la OEA bajo gobiernos democráticamente electos.

El Cartel de los Soles, que Washington define como una organización del narcotráfico liderada por Nicolás Maduro, ya aparece incluido en el listado de Organizaciones Terroristas Extranjeras que reposa en la página web del Departamento de Estado luego de que, este lunes 24 de noviembre, entrara en vigencia su designación como terroristas por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La designación es una decisión que, según funcionarios de la Administración Trump, le da "más herramientas" al Gobierno de Estados Unidos para enfrentar al régimen venezolano.

Se da, además, horas después de que cuatro funcionarios estadounidenses le indicaran, bajo condición de anonimato, a Reuters que Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días.

Reuters no pudo establecer el momento exacto o el alcance de las nuevas operaciones, ni si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había tomado una decisión final para actuar.

Los informes de acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en medio del empeoramiento de las relaciones con el régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro.