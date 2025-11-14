Fanáticos revelan supuesto desplante de Nodal a Ángela Aguilar que nunca tuvo con Cazzu ni Belinda

El artista mexicano Christian Nodal obtuvo el premio a mejor álbum de música ranchera/mariachi durante la ceremonia de los premios Latin Grammy llevados a cabo este 13 de noviembre en Las Vegas.

Tras su victoria, el artista ofreció un emotivo discurso en el que agradeció a sus más allegados por acompañarlo a lo largo de toda su carrera musical.

Sin embargo, el discurso del cantante se volvió viral en redes sociales, no sólo por vencer al papá de su esposa, Ángela Aguilar, sino por su discurso de agradecimiento en el que, según algunos, olvidó agradecerle a su actual pareja.

"Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, el que me aguante todas las madrugadas", dijo.

"Todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración, gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor, estos dos jóvenes que están acá, me falta Alex Ramírez también, Rebeca, JP, JC Music, a Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo", añadió el cantante.

De acuerdo con los internautas, en medio del discurso, Nodal nunca nombro a su esposa Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio en 2024.

Situación que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues muchos han asegurado que, a sus anteriores parejas, Cazzu y Belinda, si las mencionó o las tuvo en cuenta en sus discursos.

“La cara de Ángela esperando que la mencionarán, paso por el tequila, los cigarros y nunca la mencionó”, “Y ni una mención a la esposa”, “A Cazzu y Belinda si las tuvo en cuenta antes”, indicaron los internautas.