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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Defensa

Poderoso buque de guerra multipropósito se une a las fuerzas militares de país latinoamericano

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Buque de guerra BAE Jambelí | Foto @DefensaEc
Buque de guerra BAE Jambelí | Foto @DefensaEc
El presidente aseguró que con la incorporación de la máquina de guerra “fortalecemos nuestra capacidad de enfrentar el narcotráfico”.

El Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador anunció este lunes la llegada del buque de guerra BAE Jambelí, construido en Corea del Sur; el buque ostenta poderosos sistemas de seguridad.

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“Ecuador vivió un momento histórico con la ceremonia oficial de incorporación del buque de guerra BAE Jambelí’ a la Armada del Ecuador”, anunciaron.

La ceremonia de bienvenida se desarrolló en Puerto Bolívar y conto con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, el embajador de Corea del Sur en Ecuador, Jae Hyun Shim, el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas del Ecuador, Gae Henry Delgado, entre otros.

El poder militar el buque radica en su clase multipropósito, ya que puede llevar a cabo múltiples misiones, pasando fácilmente de operaciones militares de combate a tareas de apoyo logístico o humanitario.

Su diseño le permite operar con helicópteros medianos transportar lanchas interceptadores y brindar soporte a operaciones prolongadas.

Características estratégicas

  • Posee 105 metros de eslora largo y 15 metros ancho
  • Tiene capacidad de desplazamiento de hasta 4.400 toneladas y autonomía de hasta 40 días en altamar
  • Ostenta la capacidad para transportar 141 personas
  • Capacidad para patrullajes de larga duración de hasta 40-45 días sin reabastecimiento.
  • Mantiene una autonomía de hasta 45 días en el mar
  • Versatilidad en misiones, ya que puede realizar patrullajes, lucha contra la piratería y contramedida de minas.
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Frente a la aeronave estratégica, el presidente Noboa dijo que “con esto fortalecemos nuestra capacidad de enfrentar el narcotráfico, frenar el contrabando de combustible, combatir la pesca ilegal y, sobre todo, proteger las vidas en el mar”.

La incorporación del buque multipropósito hace parte del fortalecimiento impulsado por el Gobierno Nacional para “modernizar las capacidades estratégicas y operativas de la Fuerzas Armadas del Ecuador”, concluyó el Ministerio de Defensa.

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