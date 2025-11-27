NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Régimen venezolano

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Hugo Acha, profesor de fuerzas especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

República Dominicana autorizó el miércoles a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe.

El presidente Luis Abinader hizo el anuncio junto al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien llegó el miércoles a Santo Domingo para hablar sobre el operativo antinarcóticos que su país dirige en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

"Hemos acordado con los Estados Unidos a ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico", dijo Abinader tras reunirse con Hegseth.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero se ha puesto sobre la mesa una eventual intervención contra el régimen de Nicolás Maduro.

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Donald Trump

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado invita a quienes trabajan para el régimen de Maduro a bajar las armas: “esa hora decisiva es inminente”

El colombiano Alexander Ante - AFP
Condena

Condenan en Rusia a 13 años de cárcel a dos colombianos que supuestamente combatieron para Ucrania y que fueron capturados en Venezuela

ELN - EFE
Secuestrados por el ELN

ELN entregó a cinco soldados que tenía secuestrados desde hace una semana en la frontera entre Colombia y Venezuela

Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado invita a quienes trabajan para el régimen de Maduro a bajar las armas: “esa hora decisiva es inminente”

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos - Foto AFP
Justicia española

Exministro cercano al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue enviado a prisión domiciliaria

El colombiano Alexander Ante - AFP
Condena

Condenan en Rusia a 13 años de cárcel a dos colombianos que supuestamente combatieron para Ucrania y que fueron capturados en Venezuela

ELN - EFE
Secuestrados por el ELN

ELN entregó a cinco soldados que tenía secuestrados desde hace una semana en la frontera entre Colombia y Venezuela

Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Incendio en complejo de edificios residenciales en Hong Kong (AFP)
Hong Kong

El enorme incendio que calcinó complejo de rascacielos en Hong Kong deja ya más de 50 muertos y centenares de desaparecidos

PNB / Foto AVN
Infanticidio

Cadete de la GNB parió a su bebé prematuro y lo lanzó en el baño del comando

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre