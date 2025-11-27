"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

República Dominicana autorizó el miércoles a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe.

El presidente Luis Abinader hizo el anuncio junto al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien llegó el miércoles a Santo Domingo para hablar sobre el operativo antinarcóticos que su país dirige en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

"Hemos acordado con los Estados Unidos a ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico", dijo Abinader tras reunirse con Hegseth.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero se ha puesto sobre la mesa una eventual intervención contra el régimen de Nicolás Maduro.

