NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Donald Trump

“Que un presidente mande una orden que los cielos de Venezuela están cerrados tiene un peso mayor”: experto sobre presión de EE. UU. al régimen de Maduro

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Trump dijo que el espacio aéreo venezolano y sus alrededores debe ser considerado como "cerrado", lo que aumenta la presión sobre Nicolás Maduro.

En un inédito pronunciamiento, Donald Trump dijo que el espacio aéreo venezolano y alrededor, debe ser considerado como "cerrado". El anuncio aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, que, según Washington, es el cabecilla de la designada organización terrorista el Cartel de los Soles.

The New York Times informó que la llamada telefónica entre Trump y Maduro ya había tenido lugar el pasado fin de semana y en ella, el presidente de Estados Unidos habría advertido que multiplicaría las acciones militares si Maduro no abandonaba el palacio de Miraflores en el corto plazo.

o

El tráfico aéreo en Venezuela lleva una semana suspendido de facto, desde que la administración federal de aviación estados unidos emitió una alerta avisando del riesgo de volar sobre el país debido “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar".

Manuel Supervielle, coronel jubilado del ejército de Estados Unidos, experto y consultor en derecho internacional, se conectó con La Tarde de NTN24 para hablar sobre la presión de EE. UU. a Venezuela y aseveró que “lo más lógico, porque uno nunca sabe, es que esto es un paso normal cuando se espera algún tipo de actividad militar contra algún país y se hace para evitar daños a los civiles”.

Sobre la publicación de Trump sobre el espacio aéreo venezolano dijo el experto: “Es un nivel un poco más serio, cuando el presidente manda directamente por redes sociales que los cielos de Venezuela están cerrados tiene más efecto absoluto y tiene un peso mayor”.

No tengo dudas que el gobierno norteamericano prefiera que Maduro se vaya voluntariamente del país, pero si esto no ocurre, habrá otras medidas, yo creo que el poder de las fuerzas americanas después de todo lo que ha dicho Trump, no puede irse sin tomar algún tipo de acción contra el régimen, políticamente sería intolerable para Trump”, complementó el experto.

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

“Que un presidente mande una orden que los cielos de Venezuela están cerrados tiene un peso mayor”: experto sobre presión de EE. UU. al régimen de Maduro

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

