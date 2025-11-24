Designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera entra en vigor con publicación en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado este 24 de noviembre

La designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera entró en vigor, con la publicación en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado, este 24 de noviembre

“Por la presente, designo a la organización antes mencionada y sus respectivos alias como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA). Esta determinación se publicará en el Registro Federal. La designación entrará en vigor a partir de su publicación”, se menciona en el Registro Federal.

Según el procedimiento para el tipo de designación que recibió el Cartel de los Soles, transcurrido un plazo de siete días desde el anuncio de la decisión y si el Congreso no decide bloquearla, se publica un aviso en el Registro Federal, momento en el que la designación entra en vigor.

La reciente designación es una decisión que, según funcionarios, le da “más herramientas” al Gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela.

El Departamento de Estado informó en días pasados que tiene la intención de designar al Cartel de los Soles “como organización terrorista extranjera (FTO), con efecto a partir del 24 de noviembre de 2025”.

“Con sede en Venezuela, el cartel de los Soles es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura de Venezuela. Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela”, indicó el Departamento.

Para el órgano de Gobierno liderado por el secretario Marco Rubio “el cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa”.

“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”, precisó.

Sobre el impacto práctica de la medida, que coincide con el fortalecimiento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, mencionó que amplía la gama de opciones frente a Venezuela.

“Da a nuestro Departamento más herramientas para ofrecerle opciones al presidente”, declaró el pasado jueves el secretario de Guerra.

La designación se da, además, horas después de que cuatro funcionarios estadounidenses le indicaran, bajo condición de anonimato, a Reuters que Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días.

Reuters no pudo establecer el momento exacto o el alcance de las nuevas operaciones, ni si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había tomado una decisión final para actuar.

Los informes de acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en medio del empeoramiento de las relaciones con el régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro.