Juez de EE. UU. dictamina que Tesla de Elon Musk debe enfrentar demanda por preferir "contratar trabajadores extranjeros para pagarles menos"

Un juez de Estados Unidos se negó a desestimar una demanda que acusa a Tesla de preferir contratar trabajadores extranjeros —por encima de ciudadanos del país norteamericano — para, supuestamente, poder pagarles menos.

Vince Chhabria, juez de distrito en San Francisco, dijo en una breve orden el lunes por la noche que el ingeniero de software Scott Taub, quien presentó la demanda colectiva propuesta en septiembre, había ofrecido "suficientes hechos" sobre las prácticas de contratación de Tesla para que el caso avanzara.

VEA TAMBIÉN Forbes revela lo qué podría comprar Elon Musk con su multimillonaria fortuna: desde países hasta la NBA o

Taub afirma que el fabricante de coches eléctricos, liderado por el multimillonario Elon Musk, lo descartó para un puesto de ingeniería como parte de su "preferencia sistemática" por contratar a personas con visas extranjeras, lo que viola la ley federal de derechos civiles. También asegura que los despidos en Tesla se han dirigido de forma desproporcionada a ciudadanos de Estados Unidos.

Chhabria dictaminó el lunes que Tesla debe enfrentar los señalamientos de Taub acerca de que un reclutador de una empresa de personal le dijo que el trabajo de ingeniería que buscaba era "solo H1B", refiriéndose a las visas H-1B otorgadas a trabajadores extranjeros altamente capacitados y de las que depende en gran medida la industria tecnológica.

El juez desestimó las alegaciones de una segunda demandante, la especialista en recursos humanos (RR. HH.) Sofia Brander, alegando que era inverosímil que Tesla prefiriera contratar a trabajadores extranjeros para puestos de RR. HH. y le dio a Brander dos semanas para presentar una demanda enmendada que completara sus alegaciones.

Tesla, por su parte, ha negado las acusaciones de la demanda y las ha calificado de "absurdas" en los documentos judiciales.

La demanda también dice que Tesla dependió de los titulares de visas H-1B, incluso en 2024, cuando contrató a aproximadamente 1.355 titulares de visas y despidió a más de 6.000 trabajadores a nivel nacional, la gran mayoría de los cuales se cree que eran ciudadanos de Estados Unidos.

Chhabria, sin embargo, también declaró el lunes que, más allá de los comentarios del reclutador, Taub ha presentado escasas pruebas de discriminación.

Las estadísticas de 2024, por ejemplo, solo muestran que Tesla contrató a un número considerable de titulares de visas H-1B ese año, pero no que los prefiriera por encima de los ciudadanos estadounidenses, afirmó el juez. "Todo esto hace que el Tribunal se muestre algo escéptico ante las acusaciones de Taub", escribió Chhabria.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Chile cita al embajador de EE. UU. en Santiago tras retiro de visas a funcionarios de Boric o

El presidente Donald Trump, entretanto, impuso en septiembre una tarifa de $100,000 a las nuevas visas H-1B, una medida sin precedentes que, según él, disuadirá a las empresas de abusar del programa y desplazar a trabajadores de Estados Unidos. La tarifa, cabe resaltar, está siendo impugnada en al menos tres demandas.