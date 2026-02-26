NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se convirtió en propietario de un club de fútbol en España: "Entiende el potencial de lo que estamos construyendo"

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
La estrella portuguesa adquirió el 25% de las acciones del club español que busca volver a la primera división.

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25% de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, con lo que continúa con la diversificación de sus inversiones.

“Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués”, se lee en el comunicado.

Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica el texto, que no precisa los detalles financieros de la operación.

El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.

"La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", prosigue el texto.

El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid.

“Estamos muy satisfechos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en el primer equipo como en la cantera”, afirmó.

La adquisición fue realizada a través de su nueva filial de inversiones dedicada al deporte, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva.

"Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", afirmó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo, actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.

De 41 años, el delantero participará en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que será, según confirmó el propio jugador, el último de su carrera.

