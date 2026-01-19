NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Marino Hinestroza jugador colombiano - Foto: EFE
Atlético Nacional

El futuro de Marino Hinestroza ya no estaría en Argentina; destacado club de Brasil habría hecho propuesta oficial por el extremo colombiano

enero 19, 2026
Por: Natalya Baquero González
La propuesta hecha por la escuadra brasileña cumpliría con las expectativas del equipo "Verdolaga".

El futuro del futbolista colombiano Marino Hinestroza, de quien se conocía inicialmente que era Boca Juniors de Argentina, podría cambiar en los próximos días e incluso horas, luego de que un equipo representativo de Brasil presentara una propuesta de manera formal por el extremo cafetero a Atlético Nacional.

Una oferta que la escuadra verdolaga podría considerar, no solo por el valor que estaría dispuesto a pagar el conjunto brasileño por Hinestroza, sino también por las diferentes “trabas” y “desacuerdos” que se han presentado con los Xeneizes.

Vasco da Gama de Brasil sería el equipo que habría entrado en la pelea por el extremo colombiano, superando la propuesta presentada por Boca Juniors, la cual es de 5 millones de dólares.

Todo indica que el club de Río de Janeiro estaría dispuesto a pagar por los servicios del jugador de 23 años cerca de 6 millones de dólares, cifra que inicialmente Nacional había pedido a los equipos que tenía en el radar al joven atacante.

Aunque el deseo inicial de Marino Hinestroza era vestir la indumentaria del conjunto Azul y Oro, la propuesta por el “Gigante de la Colina” sería priorizada por el conjunto Verdolaga. Esto de acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo, Pipe Sierra.

“En este momento Atlético Nacional prioriza la propuesta de Vasco Da Gama por Marino Hinestroza (23), pues supera la de Boca Juniors en todos los aspectos: 6 M$ por el 80% (el ‘verdolaga’ se quedaría con 20% de futura venta) y mejores condiciones salariales para el extremo”, indicó Sierra.

Por su parte, el también periodista brasileño Lucas Pedroza dio a conocer que el extremo cafetero se encuentra dentro de las prioridades del técnico Fernando Diniz. Esto debido a las condiciones futbolísticas que tiene el extremo caleño, las cuales se asemejan a Jhon Arias, quien estuvo bajo la dirección técnica del entrenador brasileño.

“Una de las razones por las que Hinestroza entró en el objetivo de Vasco fue el parecido con Arias. Le gusta 1 contra 1, tiene fuerza física y llena espacio en todo el campo, características que hicieron que Fernando Diniz se interesara y fuera parte crucial de la negociación para convencerlo de venir al Vasco”, manifestó Pedroza.

De concretarse la vinculación de Marino, al balompié brasileño compartiría equipo con sus compatriotas el defensor Carlos Cuesta, el mediapunta Johan Rojas y el delantero Carlos Andrés Gómez.

Por ahora, se espera que en las próximas horas o días se defina el futuro del futbolista caleño, quien ha demostrado su deseo de regresar al fútbol internacional en este 2026.

