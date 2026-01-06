NTN24
La presidente Claudia Sheinbaum pide que Maduro tenga un "juicio justo" en Estados Unidos

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Desde el pasado 3 de enero cuando se conoció la captura de Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, el gobierno mexicano ha rechazado la incursión estadounidense.

Este martes, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, pidió que el dictador Nicolás Maduro tenga un “juicio justo” tras su captura por Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria se refirió a la captura de la cabeza del régimen venezolano diciendo lo que hay que pedir es un “juicio justo” para él.

“Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre”, empezó diciendo la jefe de Estado.

Sheinbaum también acotó que “eso es lo que hay que pedir”. “Realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia y en este particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, consideró.

Y reiteró la postura del gobierno mexicano ante la incursión estadounidense en Venezuela, la cual rechazó.

La presidenta mexicana aseveró que independientemente de la opinión que se tenga de Maduro o del régimen venezolano, condena la “invasión” realizada por parte de Washington.

"Para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el chavismo en Venezuela, eso es una cosa, y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Con eso no podemos estar de acuerdo nunca", agregó la jefa de Estado.

Y expresó que hay que “recuperar nuestra historia, nuestra Constitución y lo que dice cada uno respecto a ello”.

Además, aseguró que México defiende la “no intervención, la solución pacífica de las controversias”. E incluso, mencionó que aunque un país sea muy pequeño, en el “terreno internacional todos somos iguales”.

“Por eso se habla de la igualdad jurídica de los Estados. La cooperación internacional para el desarrollo (...) La mejor manera de ayudar a un país es la cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”, añadió.

