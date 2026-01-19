NTN24
Groenlandia

Comando militar de EE. UU. y Canadá informó que aviones llegarán "pronto" a Groenlandia para "actividades planificadas desde hace tiempo"

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Las aeronaves militares tienen previsto aterrizar "pronto en la base aérea de Pituffik".

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), organización binacional entre Estados Unidos y Canadá, informó que aviones militares suyos llegarán "pronto" a una base militar estadounidense en territorio de Groenlandia para llevar a cabo "actividades planificadas desde hace tiempo".

El anuncio de la asociación militar, que vela por la vigilancia y la defensa aeroespacial, se conoce en medio de la tensión derivada por el empeño del presidente Donald Trump de comprar Groenlandia, una inmensa isla danesa ubicada en el Ártico que se caracteriza por tener importantes reservas de minerales.

De acuerdo con un comunicado del NORAD, "esta actividad ha sido coordinada con el Reino de Dinamarca, y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas necesarias".

Asimismo, dijo que "el Gobierno de Groenlandia también está informado de las actividades previstas".

Según el documento, las aeronaves militares tienen previsto aterrizar "pronto en la base aérea de Pituffik", ubicada en el oeste de la isla.

"Respaldarán diversas actividades de NORAD planificadas desde hace tiempo, sobre la base de la cooperación de defensa duradera entre Estados Unidos y Canadá, así como el Reino de Dinamarca", puntualizó el NORAD.

Aunque no se especificó el número de aviones que llegarán a Groenlandia ni el tipo de actividades en las que participarán, el NORAD dijo que "realiza de forma rutinaria operaciones sostenidas y dispersas en defensa de Norteamérica".

