“No se soluciona nada cerrando el Helicoide mientras existan hombres y mujeres inocentes tras las rejas”: Expreso político venezolano

Víctor Castillo, dirigente político de Vente Venezuela, quien fue detenido el 28 de abril de 2024 y permanecía en el Helicoide, este fin de semana fue excarcelado y habló con La Tarde de NTN24 sobre lo que vivió en prisión.

“Fueron momentos muy duros, duré 21 meses detenido injustamente en el Helicoide solamente por defender la libertad y la democracia, fue difícil, pero seguimos en la misma lucha”, aseguró Castillo.

El excarcelado también se refirió a la transformación del Helicoide y señaló que de nada servirá mientras sigan personas inocentes en la cárcel: “Eso se soluciona con cerrar el Helicoide mientras existan hombres y mujeres inocentes tras las rejas, la solución tiene que ser la libertad inmediata de todos los presos políticos”.

También se refirió a la ley de amnistía a presos políticos en Venezuela que será discutida en la ilegítima Asamblea Nacional: “Esperamos esa ley de amnistía con mucha emoción, y no para que sean absueltos nuestros delitos porque nosotros somos personas inocentes, solamente estamos pidiendo justicia”.