NTN24
Domingo, 01 de marzo de 2026
Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Así son los poderosos bombarderos furtivos B-2 de Estados Unidos que atacaron instalaciones del régimen en Irán con bombas de 900 kg

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Bombardero furtivo B-2 - Captura de video Comando Central
Bombardero furtivo B-2 - Captura de video Comando Central
El CENTCOM informó que las potentes aeronaves atacaron durante la noche varias instalaciones de misiles balísticos.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reveló imágenes de los poderosos bombarderos furtivos B-2 que, con bombas de 900 kg, atacaron sitios estratégicos del régimen de Irán en el marco de la Operación Furia Épica.

De acuerdo con una publicación del CENTCOM en la plataforma de redes sociales X, las potentes aeronaves atacaron durante la noche varias instalaciones de misiles balísticos del régimen iraní.

o

“Anoche, bombarderos furtivos B-2 estadounidenses, armados con bombas de 900 kg, atacaron las robustas instalaciones de misiles balísticos de Irán”, escribió el comando militar.

La publicación estuvo acompañada de una video en el que el CENTCOM expuso las modernas aeronaves en hangares y pistas de despegue, así como en pleno vuelo.

Los aviones bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea, conocidos por sus distintas alas en forma de murciélago, son capaces de lanzar bombas diseñadas específicamente para destruir búnkeres nucleares subterráneos.

“Ninguna nación debería dudar jamás de la determinación de Estados Unidos”, sentenció.

El sábado, Washington lanzó bombardeos masivos junto con Israel al régimen en Irán, con los que mató a su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Los ataques continuaron este domingo.

o

El asesinato de la cabeza del régimen conllevó a la Guardia Revolucionaria a amenazar con la operación "más feroz" de la historia contra Israel y las bases de Estados Unidos, ubicadas en países del Golfo.

Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al régimen a no hacerlo argumentando una “fuerza que nunca antes han visto”.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Irán

Bombardeos

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Los actos brutales del régimen de Irán que llevaron a Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei - Foto EFE
Alí Jamenei

Murió el tirano del régimen iraní Alí Jamenei, confirmó el presidente Trump: "una de las personas más malvadas de la historia ha muerto"

Ali Jamenei, líder supremo de Irán (EFE)
Irán

¿Por qué es tan importante para EE. UU. e Israel la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei?

Ataques de Irán a Israel - Foto referencia: EFE
Israel - Irán

Así viven en Israel los contraataques ejecutados por parte del régimen de Irán

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Imágenes de la Operación Furia Épica contra Irán. (X de CENTCOM)
Ataque al régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de impresionantes unidades militares usadas en ataques contra el régimen de Irán y de objetivos destruidos

Más de Actualidad

Ver más
Paramount, Netflix y Warner Bros | Foto AFP
Warner Bros

Paramount contraataca: mejora su oferta para frenar alianza entre Netflix y Warner Bros Discovery

María Constanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha - Foto: NTN24
Presos políticos

"A mi vida en pausa le sumo la angustia y la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista": María Constanza Cipriani, esposa del preso político Perkins Rocha

Encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro - Foto: EFE
Gustavo Petro

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Paramount, Netflix y Warner Bros | Foto AFP
Warner Bros

Paramount contraataca: mejora su oferta para frenar alianza entre Netflix y Warner Bros Discovery

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Carne argentina - Fotos: EFE
Donald Trump

El presidente Donald Trump firma decreto para aumentar importaciones de carne de res argentina

María Constanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha - Foto: NTN24
Presos políticos

"A mi vida en pausa le sumo la angustia y la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista": María Constanza Cipriani, esposa del preso político Perkins Rocha

Encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro - Foto: EFE
Gustavo Petro

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Maykelis Borges Ortuño - Foto redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Donald Trump - EFE
La Noche

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Liliana Villarreal | Foto NASA
Luna

Una colombiana lidera el rescate de la histórica misión lunar Artemis II de la NASA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre