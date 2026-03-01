Así son los poderosos bombarderos furtivos B-2 de Estados Unidos que atacaron instalaciones del régimen en Irán con bombas de 900 kg

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reveló imágenes de los poderosos bombarderos furtivos B-2 que, con bombas de 900 kg, atacaron sitios estratégicos del régimen de Irán en el marco de la Operación Furia Épica.

De acuerdo con una publicación del CENTCOM en la plataforma de redes sociales X, las potentes aeronaves atacaron durante la noche varias instalaciones de misiles balísticos del régimen iraní.

“Anoche, bombarderos furtivos B-2 estadounidenses, armados con bombas de 900 kg, atacaron las robustas instalaciones de misiles balísticos de Irán”, escribió el comando militar.

La publicación estuvo acompañada de una video en el que el CENTCOM expuso las modernas aeronaves en hangares y pistas de despegue, así como en pleno vuelo.

Los aviones bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea, conocidos por sus distintas alas en forma de murciélago, son capaces de lanzar bombas diseñadas específicamente para destruir búnkeres nucleares subterráneos.

“Ninguna nación debería dudar jamás de la determinación de Estados Unidos”, sentenció.

El sábado, Washington lanzó bombardeos masivos junto con Israel al régimen en Irán, con los que mató a su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Los ataques continuaron este domingo.

El asesinato de la cabeza del régimen conllevó a la Guardia Revolucionaria a amenazar con la operación "más feroz" de la historia contra Israel y las bases de Estados Unidos, ubicadas en países del Golfo.

Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al régimen a no hacerlo argumentando una “fuerza que nunca antes han visto”.