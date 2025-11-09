NTN24
De 30 grados Celsius a 4: varias regiones vivirán en las próximas horas una montaña rusa climática por potente frente frío

noviembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Varias regiones vivirán en las próximas horas una montaña rusa climática por potente frente frío
Varias regiones vivirán en las próximas horas una montaña rusa climática por potente frente frío - Foto referencia EFE
El estado de la Florida aún registra temperaturas cálidas, algo que cambiará con la llegada de un potente frente frío que afectará toda la costa este e incluso parte de México.

Este domingo el estado de la Florida en los Estados Unidos aún registra temperaturas cálidas propias de la temporada, algo que cambiará con la llegada de un potente frente frío que afectará toda la costa este e incluso parte de México, provocando un descenso significativo de las temperaturas.

De acuerdo con el National Weather Service (NWS) de Miami, el domingo “es posible que se produzcan algunas lluvias dispersas en la tarde. Persiste un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas del condado de Palm Beach”.

Sin embargo, para el día lunes se prevé que el fuerte frente frío que avanza por los Estados Unidos llegue a la costa este y haga descender las temperaturas a entre 4 y 10 grados Celsius en el sur de Florida, con sensaciones térmicas aún menores en algunas partes.

“En los próximos días experimentaremos una especie de "montaña rusa de temperaturas", pasando de índices de calor de 32 grados Celsius la tarde del domingo a sensaciones térmicas de alrededor de -1 grados Celsius cerca del lago Okeechobee el martes por la mañana”, precisó el NWS de Miami.

Algo muy parecido está pasando en otros estados del Golfo de México, como Texas, Lousiana, Mississippi y otros Alabama, así como en varios estados costeros del este de los Estados Unidos.

o

Y aunque las temperaturas bajarán en las próximas horas, en Texas, por ejemplo, este domingo hay alerta de incendios forestales debido a fuertes vientos que avanzan por la región en un evento previo al frente frío que se aproxima.

En México, el clima también se advierte complejo desde este lunes por este poderoso frente frío, con intensas lluvias y el descenso de temperaturas en las regiones de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

“Durante el domingo, descenderán las temperaturas en los Estados del norte y noreste del país y para el lunes, el descenso será en los estados del centro y oriente del territorio mexicano”, indican.

Para el lunes, se presentará lluvias torrenciales en los estados del sur de Veracruz y en el norte de Oaxaca. Mientras que, en Tabasco y Chiapas, las lluvias irán de “muy fuertes a intensas”.

Las lluvias pronosticadas, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Se prevé vientos fuertes con rachas de 60 a 70 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, y rachas de 35 a 50 km/h en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Asimismo, durante la madrugada del lunes, se prevé caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

