Sábado, 08 de noviembre de 2025
Un poderoso frente frío hará que noviembre se vuelva gélido, desplomando las temperaturas en la costa este desde Canadá hasta México

noviembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Nevadas - Foto de referencia de EFE
Esta ola de frío preinvernal afectará el este de EE. UU., con temperaturas en caída y posibles nevadas en los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra.

Este fin de semana, un frente frío traerá un descenso significativo de temperaturas a las Grandes Llanuras y el valle del Misisipi, con una masa de aire helado que cubrirá la región.

A principios de la próxima semana, el frío invernal se extenderá por la mitad oriental del país, con posibilidad de temperaturas récord en la costa del Golfo para el martes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se tendrá bajas temperaturas de -10 a -5 grados Celsius para las zonas cercanas a Chihuahua y Durango, de -5 a 0 grados Celsius para las zonas cercanas a Baja California y de 0 A 5 grados Celsius para Estados de Nuevo León, Zacatecas, Jalisco y Michoacán.

“Una vaguada en altura se dividirá, debilitará y penetrará en el este de Estados Unidos este fin de semana, mientras que una dorsal en altura se intensificará sobre el oeste, otra vaguada se extenderá sobre la dorsal occidental del suroeste de Canadá a principios de la próxima semana”, indicaron.

La dorsal en altura del oeste impulsará un flujo del sur en la superficie, lo que podría llevar a temperaturas más cálidas y propias de la temporada en la región.

“Las máximas estarán entre 10 y 20 grados por encima del promedio el domingo y el lunes”, indican.

El Centro de Predicción de Tormentas advierte sobre un alto riesgo de incendios en el sur de Texas el domingo debido a vientos fuertes y condiciones secas.

“Una masa de aire continental gélido se extenderá hacia el sur detrás de un fuerte frente frío que avanzará hacia el sur a través del centro de Estados Unidos este fin de semana”, agregan.

Vientos intensos se prevén en las Grandes Llanuras del Norte este fin de semana, impulsados por el gradiente de presión entre la vaguada superior y la dorsal en movimiento hacia el este, con alertas y avisos activos en la región.

Mientras tanto, chubascos y tormentas eléctricas dispersas a aisladas se extenderán hacia la Costa Este, donde se registrarán temperaturas superiores al promedio.

