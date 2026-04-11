Comando Central de EE. UU. anuncia que buques de guerra de la Armada transitaron por el estrecho de Ormuz para desminarlo

El Comando Central de Estados Unidos anunció el sábado que había comenzado a "una misión de desminado en el estrecho de Ormuz" con dos destructores de misiles guiados que transitaron por la vía marítima.

En un comunicado publicado en X, el Comando indicó que el USS Frank Peterson y el USS Michael Murphy circularon por Ormuz "como parte de una misión más amplia para garantizar que el estrecho quede totalmente libre de las minas marinas colocadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

El almirante del Comando Central, Brad Cooper, fue citado en el comunicado: "Hoy (sábado) hemos iniciado el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos esta ruta segura con el sector marítimo para fomentar el libre flujo del comercio", declaró.

De igual manera, el Comando Central adelantó que en los próximos días se sumarán a las "labores de limpieza" en el angosto paso marítimo fuerzas de Estados Unidos adicionales, incluidos drones submarinos.

La información fue difundida después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara más temprano el mismo sábado que las fuerzas de su país habían iniciado a despejar la zona del estrecho de Ormuz y que todos los barcos minadores del régimen de Irán habían sido hundidos.

"Ahora estamos iniciando el proceso de despejar el estrecho de Ormuz como un favor a los países de todo el mundo", indicó Trump, quien precisó que se habían destruido en total 28 buques del régimen de Irán que se encargaban del sembrado de minas.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que las fuerzas de Estados Unidos han destruido la Armada y la Fuerza Aérea del régimen de Irán, al tiempo que han paralizado sus programas de misiles balísticos y nucleares.

Pero el temor a los ataques del régimen iraní contra el transporte marítimo durante las últimas semanas ha provocado el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, una vía crucial para el suministro mundial de petróleo. El bloqueo ha perturbado los mercados energéticos mundiales.

Representantes de Estados Unidos e Irán iniciaron el sábado en Islamabad unas conversaciones auspiciadas por Pakistán, en medio de un frágil cese al fuego en el conflicto.

El estrecho de Ormuz, cabe resaltar, es una vía marítima internacional y un corredor comercial esencial que sustenta la prosperidad económica regional y mundial.