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Jueves, 09 de abril de 2026
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Fuerza Aérea de Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que aeronave que se accidentó el pasado 23 de marzo no tenía seguro

abril 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
Accidente aéreo en Putumayo - Foto: EFE
Accidente aéreo en Putumayo - Foto: EFE
La FAC expresó que con los recursos disponibles actualmente solo el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública se encuentran aseguradas.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) emitió un comunicado en su portal web que entrega detalles del accidente de la aeronave del avión Hércules C-130 sucedido en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo, en el cual más de 60 personas perdieron la vida.

Por medio del oficio, la FAC manifestó que: “Esta institución prioriza la vida mediante el entrenamiento de sus integrantes, así como la planeación y efectividad de cada una de las operaciones, cumpliendo la misión constitucional con integridad y seguridad”.

Asimismo, resalta que “personal militar activo cuenta con un seguro de vida obligatorio”.

Sin embargo, señalaron que la actual póliza de seguro para las aeronaves “de la Fuerza Pública obedece a una contratación centralizada por el Ministerio de Defensa Nacional desde el año 2022”.

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De igual manera, la Fuerza Aeroespacial Colombiana manifestó que el vigente déficit “aproximado de 244.000 millones de pesos por este concepto para la presente vigencia; se han realizado los requerimientos desde el sector defensa para suplir esta necesidad”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FAC expresó que con los recursos disponibles actualmente solo el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública se encuentran aseguradas.

En ese sentido, dejó claro que el avión Hércules C-130, accidentado el pasado 23 de marzo en Putumayo, “se encontraba por fuera de este cubrimiento”.

Cabe resaltar que el accidente aéreo en el que viajaban 126 integrantes de las fuerzas militares de Colombia, el pasado 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, dejó un saldo de 69 muertos y 57 heridos, en un hecho que aún continúa siendo materia de investigación por parte de comisiones expertas colombianas y de los Estados

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