Lunes, 22 de septiembre de 2025
“Debemos apuntar a lograr acuerdos de diálogo mínimos para que el paso siguiente sea exitoso”: presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, sobre Venezuela

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario se mostró defensor de los derechos humanos y cree que con acuerdos de diálogo mínimos serán un paso más en busca de la democracia en Venezuela.

Durante la Cumbre anual de Concordia que se celebra en NuevaYork, NTN24 habló con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, acerca de la situación de Venezuela y la carta enviada a la Casa Blanca por parte del régimen en busca de dialogar con Estados Unidos.

El mandatario fue cauto aseverando que su gobierno siempre va a defender a la democracia y a los Derechos Humanos y agregó que tal vez es necesario un mínimo diálogo para dar un próximo paso en busca de la democracia en ese país.

“Como país democrático somos defensores de los derechos humanos siempre, pero lo que tenemos claro es que debemos apuntar es a lograr acuerdos de diálogo mínimos como para que el paso siguiente sea exitoso”, señaló el mandatario.

“Buscar espacios donde, a partir de un par de coincidencias, podemos ver si ayudamos a que la situación cambie. Cuando un régimen o un país no te brindan las garantías republicanas democráticas es mucho más difícil la coordinación para actuar en conjunto”, puntualizó Orsi.

