Hinchas del Cúcuta Deportivo agredieron al presidente del club en plena celebración por el ascenso

Tras cinco años de ausencia en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) el Cúcuta Deportivo logró lo impensado al ascender.

Su ascenso causó mucho furor entre los hinchas que estaban presentes en el estadio General Santander.

Sin embargo, la celebración dejó un amargo momento en el que unos hinchas agredieron al presidente del club, José Augusto Cadena.

Cuando los aficionados estaban festejando en la cancha el ascenso del Cúcuta, un gran número de ellos se encontró con Cadena, cuya gestión ha sido fuertemente criticada.

En videos que circulan en redes se ve cuando el grupo de hinchas empieza a corretear a Cadena, lo insultan, lo golpean y hasta lo empujan.

El directivo del club, debido a las agresiones, se vio obligado a correr hacia un costado del campo de juego para ser escoltado por la Policía y salir de ahí.

No obstante, la furia de los hinchas contra el presidente y mayor accionista del club tiene su historia.

La gestión de Cadena en el club ha sido duramente criticada al punto de que lo acusan de ser el principal responsable de que el Cúcuta casi llegó a la desaparición.

Todo estalló en 2020, cuando la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación y el Ministerio del Deporte le retiró el reconocimiento deportivo.

Esto terminó en que la Dimayor, ente regulador del fútbol en Colombia, lo dejara fuera de todas las competencias del FPC durante un año.

El resentimiento de la hincada también tiene que ver a cuando en 2020, se filtró un audio en el que Cadena se refería al equipo como “una porquería de plaza”.

En dicho audio, el dirigente habría amenazado con llevarse al equipo de la ciudad, cambiarle el nombre y vender la plaza, cosa que no sentó nada bien entre los hinchas.