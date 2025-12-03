NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Fútbol colombiano

Hinchas del Cúcuta Deportivo agredieron al presidente del club en plena celebración por el ascenso

diciembre 3, 2025
Por: Diana Pérez
Cúcuta Deportivo regresa a la A - Foto: Instagram @cucutaoficial
Cúcuta Deportivo regresa a la A - Foto: Instagram @cucutaoficial
La gestión de Cadena en el club ha sido duramente criticada al punto de que lo acusan de ser el principal responsable de que el Cúcuta casi llegó a la desaparición.

Tras cinco años de ausencia en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) el Cúcuta Deportivo logró lo impensado al ascender.

Su ascenso causó mucho furor entre los hinchas que estaban presentes en el estadio General Santander.

Sin embargo, la celebración dejó un amargo momento en el que unos hinchas agredieron al presidente del club, José Augusto Cadena.

Cuando los aficionados estaban festejando en la cancha el ascenso del Cúcuta, un gran número de ellos se encontró con Cadena, cuya gestión ha sido fuertemente criticada.

En videos que circulan en redes se ve cuando el grupo de hinchas empieza a corretear a Cadena, lo insultan, lo golpean y hasta lo empujan.

El directivo del club, debido a las agresiones, se vio obligado a correr hacia un costado del campo de juego para ser escoltado por la Policía y salir de ahí.

o

No obstante, la furia de los hinchas contra el presidente y mayor accionista del club tiene su historia.

La gestión de Cadena en el club ha sido duramente criticada al punto de que lo acusan de ser el principal responsable de que el Cúcuta casi llegó a la desaparición.

Todo estalló en 2020, cuando la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación y el Ministerio del Deporte le retiró el reconocimiento deportivo.

Esto terminó en que la Dimayor, ente regulador del fútbol en Colombia, lo dejara fuera de todas las competencias del FPC durante un año.

El resentimiento de la hincada también tiene que ver a cuando en 2020, se filtró un audio en el que Cadena se refería al equipo como “una porquería de plaza”.

En dicho audio, el dirigente habría amenazado con llevarse al equipo de la ciudad, cambiarle el nombre y vender la plaza, cosa que no sentó nada bien entre los hinchas.

Temas relacionados:

Fútbol colombiano

Cúcuta

Hinchas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Más de Deportes

Ver más
José Andrés 'El Brujo’ Martínez y Yeferson Soteldo - futbolistas venezolanos - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Lluvia de críticas para Soteldo y 'El Brujo' Martínez por polémico video tras no ser convocados para los amistosos de la Vinotinto

Juanfer habló del apoyo del equipo a Gallardo, previo al clásico de River y Boca - Fotos: EFE
Juan Fernando Quintero

"En ningún momento le soltaríamos la mano": Juan Fernando Quintero y el respaldo en River a Gallardo a horas del clásico ante Boca Juniors

Motociclista acrobático | Foto referencia: EFE
Brasil

Piloto murió tras estrellarse contra una rampa en plena función acrobática del Hot Wheels Epic Show en Brasil

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

Incendio

Once vehículos calcinados y 150 personas desalojadas tras voraz incendio en edificio de Caracas

Hugo 'el pollo' Carvajal (EFE)
Hugo El Pollo Carvajal

Posponen hasta febrero la audiencia del 'Pollo' Carvajal en Estados Unidos

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Momia egipcia llamada 'Petearmosnouphis' se exhibe en París - Foto: AFP
Francia

Exposición en París sobre momias muestra varias piezas de estos testigos del pasado

Alerta para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela - Foto EFE
Vuelos cancelados

Maduro comienza a suspender licencias de aerolíneas que paralizaron vuelos a Venezuela por seguridad

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre