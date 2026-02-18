NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Petróleo

Exxon Mobil promete acelerar el desarrollo gasífero en Guyana y pide permisos rápidos para avanzar en el proyecto

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Director ejecutivo de ExxonMobil | Foto AFP
Los países como Guyana y Surinam albergan alrededor de 15.000 millones de barriles de reveseras de petróleo, asociados a yacimientos de gas.

Una de las mayores empresas petroleras y petroquímicas privadas del mundo, ExxonMobil, recientemente anunció su compromiso de avanzar en el desarrollo gasífero de Guyana.

o

El proyecto en coordinación con el gobierno del país caribeño buscará potenciar el sector junto a Surinam.

"Cuando el gobierno avanza en las aprobaciones de permisos y los marcos de mercado, nosotros avanzamos la ingeniería, la ejecución y la inversión al unísono. Cuando el gobierno acelere, nosotros aceleramos", dijo Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream Company.

Se estima que los países de Guyana y Surinam albergan alrededor de 15.000 millones de barriles de reveseras de petróleo, asociados a yacimientos de gas.

Sin embargo, "el ritmo del desarrollo del gas no lo fija ninguna empresa en particular", agregó Ammann durante la Conferencia de Energía de Guyana, celebrada en Georgetown.

El también vicepresidente de ExxonMobil Corporation prometió que la petrolera acompañará el paso de sus socios en el desarrollo gasífero.

"La misma alineación que permitió el éxito petrolero de Guyana roles claros, estándares compartidos, transparencia y ejecución disciplinada será aún más importante para el gas natural", apuntó.

Ammann afirmó que ExxonMobil estaba comprometida con el desarrollo del gas de Guyana y con maximizar su valor e impacto para el país mediante una monetización rápida, segura e inteligente.

Guyana otorgó en septiembre una licencia de producción de petróleo para el proyecto marítimo Hammerhead, para el que ExxonMobil y sus socios invertirán 6.800 millones de dólares.

"En términos más generales, vemos recursos significativos de gas recuperable (...) Creemos que la oportunidad es convincente", dijo Ammann sobre el proyecto.

Hammerhead en el bloque Stabroek está ubicado en el océano Atlántico, frente a las costas del Esequibo y en aguas que según Caracas están por delimitar.

El Esequibo es objeto de una disputa fronteriza centenaria entre Guyana y Venezuela. El pleito se avivó en 2015 con los hallazgos de grandes reservas de petróleo.

o

El presidente Irfaan Ali dijo que Guyana estaba interesada en el desarrollo conjunto del gas en esa misma zona, como parte de los planos para desarrollar un segundo proyecto de gas en Berbice (este).

Ali indicó que las conversaciones entre Guyana y Surinam para poner en marcha ese proyecto estaban "encaminadas".

Finalmente, el presidente ha prometido previamente nuevas obras en energía y gas natural con el objetivo de convertir a Guyana en un polo regional de inversiones internacionales.

