La expresidente Cristina Kirchner se enfrenta a nuevo juicio por presunta corrupción en Argentina mientras cumple arresto domiciliario por otro caso

Cristina Kirchner, expresidente de Argentina, enfrenta desde este jueves un nuevo juicio por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas, mientras cumple con arresto domiciliario por otro caso.

Kirchner, quien entre 2003 y 2015 dominó la política argentina como primera dama y luego como presidenta, se enfrenta nuevamente a la justicia de su país por presuntamente liderar una asociación ilícita que en ese período recaudó dinero de empresarios que se habrían beneficiado con la adjudicación de contratos estatales.

Según la Fiscalía de Argentina, es la mayor causa de corrupción en la historia del país en la que hay 87 imputados, entre ellos numerosos exfuncionarios y decenas de empresarios.

"Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina", dijo en un informe en octubre la fiscal Estela León.

La dirigente peronista de 72 años, que además atraviesa una crisis de liderazgo dentro de su fuerza política, se encuentra bajo prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos desde junio debido a una condena a seis años por administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

La exfuncionaria cumple su condena en su apartamento en un barrio céntrico de Buenos Aires, con una tobillera electrónica de seguridad.

Pese a estar cumpliendo dicha condena, Kirchner recibe a políticos aliados, saluda a sus simpatizantes desde el balcón y publica en la red X sus críticas a la política ultraliberal del presidente Javier Milei.

De ser hallada culpable en el nuevo caso judicial, la política podría enfrentar penas máximas de hasta seis y 10 años de prisión, según el delito.

Kirchner alega que las causas en su contra se deben a una persecución tanto política como judicial impulsada por la derecha, en particular por su sucesor Mauricio Macri (2015-2019).