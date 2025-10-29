En Argentina se activa la “alerta máxima” en zonas fronterizas con Brasil tras la redada en Río de Janeiro

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dio a conocer que Argentina entra en “alerta máxima”, especialmente en las regiones que limitan con territorio brasileño, esto debido a los hechos de violencia que se han desatado en Río de Janeiro, tras un operativo policial en la lucha contra el narcotráfico en las favelas.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase en aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río", señaló Bullrich en medio de una rueda de prensa, durante este miércoles.

Con esta medida se busca mantener la tranquilidad y seguridad nacional, frente a la huida que pueden ejercer muchos de los delincuentes dedicados al narcotráfico que buscan huir de Brasil por las zonas fronterizas, buscando ingresar de manera ilegal a otra nación. Luego de la redada en las favelas de Río de Janeiro, contra el narcotráfico, que deja más de 130 muertos.

VEA TAMBIÉN “El presidente Petro ha tomado la decisión de estar del lado incorrecto de la historia al convertirse en el aliado del Cartel de los Soles”: o

Ante esto, la ministra dejó claro que se impartirán instrucciones a las fuerzas federales argentinas para que se mantengan un constante control en las fronteras. Asimismo, indico que se ejecutarán trabajos en conjunto tanto con la policía de Brasil como de Paraguay con la finalidad de intercambiar información e implementar acciones operativas.

Según Bullrich, con estas medidas se busca mantener un control de aquellas personas que ingresan por estos sectores fronterizos por medio de una verificación con la cual buscan establecer si cuentan con “antecedentes o no”.

La alerta máxima ya comenzó a regir; así lo dio a conocer por medio de su cuenta de “X” la ministra de Seguridad Nacional, enfatizando que: “Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier 'desbande' que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro”, esto en respuesta a la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien motivó esta iniciativa con la que se buscará mantener la tranquilidad y seguridad de Argentina.