NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Argentina

En Argentina se activa la “alerta máxima” en zonas fronterizas con Brasil tras la redada en Río de Janeiro

octubre 29, 2025
Por: Natalya Baquero González
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina - Foto: EFE
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina - Foto: EFE
Tras el operativo en las favelas de Río de Janeiro, que dejó más de 130 fallecidos, el gobierno de Argentina ha tomado la decisión de intensificar los controles en zonas fronterizas.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dio a conocer que Argentina entra en “alerta máxima”, especialmente en las regiones que limitan con territorio brasileño, esto debido a los hechos de violencia que se han desatado en Río de Janeiro, tras un operativo policial en la lucha contra el narcotráfico en las favelas.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase en aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río", señaló Bullrich en medio de una rueda de prensa, durante este miércoles.

Con esta medida se busca mantener la tranquilidad y seguridad nacional, frente a la huida que pueden ejercer muchos de los delincuentes dedicados al narcotráfico que buscan huir de Brasil por las zonas fronterizas, buscando ingresar de manera ilegal a otra nación. Luego de la redada en las favelas de Río de Janeiro, contra el narcotráfico, que deja más de 130 muertos.

o

Ante esto, la ministra dejó claro que se impartirán instrucciones a las fuerzas federales argentinas para que se mantengan un constante control en las fronteras. Asimismo, indico que se ejecutarán trabajos en conjunto tanto con la policía de Brasil como de Paraguay con la finalidad de intercambiar información e implementar acciones operativas.

Según Bullrich, con estas medidas se busca mantener un control de aquellas personas que ingresan por estos sectores fronterizos por medio de una verificación con la cual buscan establecer si cuentan con “antecedentes o no”.

La alerta máxima ya comenzó a regir; así lo dio a conocer por medio de su cuenta de “X” la ministra de Seguridad Nacional, enfatizando que: “Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier 'desbande' que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro”, esto en respuesta a la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien motivó esta iniciativa con la que se buscará mantener la tranquilidad y seguridad de Argentina.

Temas relacionados:

Argentina

Narcotráfico

Frontera con Brasil

Fronteras

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Senadores de EE.UU. señalan que Petro ha sido un “fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo” y confirman que más personas en Colombia serán incluidas en la lista Clinton

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de Brasil | Foto EFE
Violencia

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo": presidente Petro sobre ataques de Estados Unidos en el Caribe

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Petro es un blanco y considero que puede pasar algo en su contra": exoficial de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre recientes sanciones al presidente colombiano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Eventos astronómicos de Octubre | Foto Canva
Luna

Estos son los eventos astronómicos más importantes de octubre: Mercurio, Andrómeda y Ceres con gran espectáculo lunar

Presidente de Brasil | Foto EFE
Violencia

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo": presidente Petro sobre ataques de Estados Unidos en el Caribe

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Petro es un blanco y considero que puede pasar algo en su contra": exoficial de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre recientes sanciones al presidente colombiano

Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras amenaza de bomba - Foto AFP
Múnich

El Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras suspensión temporal por amenaza de bomba

Donald Trump recibe mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio - Foto AFP
Israel - Hamás

AFP informa que la Casa Blanca está a punto de declarar el fin de la guerra en Gaza

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Asesinato

Capturan en México a cuatro colombianos que podrían estar vinculados al asesinato de B King y DJ Regio Clown

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda