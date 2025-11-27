NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Mbappé

El tenso cruce que tuvo Mbappé con un periodista en zona mixta tras su póker en el triunfo del Madrid en Champions League: “es una mala pregunta”

noviembre 27, 2025
Por: Diana Pérez
Kylian Mbappé | Foto: EFE
El francés también se refirió a los rumores de una supuesta ruptura del vestuario madridista, alegando que la gente muchas veces habla sin saber.

El delantero francés Kylian Mbappé fue protagonista de una agónica noche en la nueva jornada de Champions League que se vivió este miércoles.

El artillero, de 26 años, anotó un póker en el cerrado triunfo 4-3 del Real Madrid ante el Olympiacos.

Sin embargo, su hazaña no evitó que tuviera un fuerte cruce con un periodista en zona mixta tras ser consultado por su presente en el club.

El cruce entre ambos empezó cuando el periodista de Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, le preguntó sobre una supuesta “Mabppédependencia”, algo que no le gustó nada al futbolista.

El periodista le preguntó: “¿sientes que hay una especie de ‘Mbappédependencia’, crees que el equipo depende mucho de tus goles?”.

Con visible molestia, el capitán de la selección francesa respondió: “pienso que es una pregunta, no por falta el respeto a ti, pero es una mala pregunta”.

o

“Cada uno tiene su trabajo en el equipo. Mi trabajo, de normal, es marcar goles. Yo puedo decir que sin nuestros jugadores no ganamos el partido, yo pienso que cada equipo tiene jugadores con trabajo que hacer para el equipo, el mío es hacer goles. Al fin es lo que puedo hacer para el equipo”, agregó.

Al periodista no le bastó con esa respuesta y le recordó que antes de los cuatro goles que anotó ante el Olympiacos venía de una racha de no hacer goles.

“No marcas en Anfield ni contra el Elche ni el Rayo, el equipo”, aseguró Toribio, algo con lo que Mbappé no dudo en discrepar.

‘Kiki’ lo encaró y le dijo: “sí, pero por eso no tienes que decir dependencia, tienes que decir que: ‘Kylian es uno de los responsables’ porque no hemos ganado”.

Molesto, hizo énfasis en que “mi trabajo es meter goles, eso es lo que tienes que decir, no de dependencia. Tienes que decir: ‘Kylian no ha marcado y Kylian tiene que marcar’”.

Su tenso cruce con el periodista ha sido aplaudido por los aficionados del conjunto merengue, mientras que otros usuarios aseguran que la entrevista debió enfocarse el triunfo que consiguió.

“Mbappé es un líder dentro y fuera del campo”, “Marcas 4 goles y lo que hace la prensa es buscar que digas algo que enfade a tus compañeros”, “Respuestas de ser un líder”, “Me quito el sombrero”, son algunos de los comentarios.

El francés también se refirió a los rumores de una supuesta ruptura del vestuario madridista, alegando que la gente muchas veces habla sin saber.

El artillero comentó: “Veo bien al equipo, aunque hay cosas que mejorar. La gente habla mucho fuera, pero es normal cuando juegas en un club como el Madrid”.

Además, destacó que para el equipo fue muy importante esta victoria para seguir con el objetivo de quedar entre los ocho primeros en la fase de la liga de la Champions League.

