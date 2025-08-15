Decisión del presidente de Ecuador de declarar terroristas al Cartel de los Soles pasa más por un tema político, según periodista

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves como "grupo terrorista" al llamado Cartel de los Soles, que según su aliado Estados Unidos está liderado por el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 la periodista ecuatoriana Carolina Mella, quien aseguró que esta designación tiene más un tinte político por el tiempo en el que Noboa hizo la declaración.

“Me atrevería decir que es política por los tiempos en los que se dijo, pues si no fuera así lo hubiese hecho justo unos días después de que Estados Unidos los declaró terroristas, creo que va más por el ámbito político”, aseveró.

También explicó las intenciones de esta decisión: “Para el gobierno de Daniel Noboa esto tiene una doble vía, la primera es congraciarse con el gobierno de Donald Trump y por el otro lado, no dejar morir la conversación en lo político en el vínculo del correísmo que han dicho que tienen con Maduro”.