NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Daniel Noboa

Decisión del presidente de Ecuador de declarar terroristas al Cartel de los Soles pasa más por un tema político, según periodista

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
La periodista ecuatoriana Carolina Mella explicó en La Tarde el porqué ella piensa que más que una necesidad del país, la declaración del mandatario pasa por un tema político.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves como "grupo terrorista" al llamado Cartel de los Soles, que según su aliado Estados Unidos está liderado por el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 la periodista ecuatoriana Carolina Mella, quien aseguró que esta designación tiene más un tinte político por el tiempo en el que Noboa hizo la declaración.

Me atrevería decir que es política por los tiempos en los que se dijo, pues si no fuera así lo hubiese hecho justo unos días después de que Estados Unidos los declaró terroristas, creo que va más por el ámbito político”, aseveró.

También explicó las intenciones de esta decisión: “Para el gobierno de Daniel Noboa esto tiene una doble vía, la primera es congraciarse con el gobierno de Donald Trump y por el otro lado, no dejar morir la conversación en lo político en el vínculo del correísmo que han dicho que tienen con Maduro”.

Temas relacionados:

Daniel Noboa

Ecuador

Cartel de Los Soles

Terrorista

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Rueda de prensa luego de cumbre entre Trump y Putin - Foto AFP (2)
Cumbre Trump-Putin

Putin asegura luego de cumbre que llegaron a un acuerdo para "allanar el camino hacia la paz en Ucrania" y Trump dice que hablará con Zelenski y la OTAN

Un helicóptero en labores de extinción de un incendio declarado en el paraje del monte La Peña, en la localidad gaditana de Tarifa (España) - Foto: EFE
España

Compleja labor: Bomberos no han podido erradicar incendio en sur de España que obligó a evacuar a miles de turistas

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Anabelle

Drástica decisión con Annabelle tras repentina muerte de Dan Rivera, guía del tour que exhibe a la muñeca

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Jorge Carrascal llegaría al Flamengo - Foto: AFP
Fútbol brasileño

Jugador de selección Colombia dejaría el fútbol ruso para unirse al Flamengo de Brasil

Messi y Lamine Yamal | Foto: EFE
Messi

Esta sería la fecha en la que la Argentina de Messi y la España de Lamine Yamal disputarían final de torneo solo jugado en 1985, 1993 y 2022

Rueda de prensa luego de cumbre entre Trump y Putin - Foto AFP (2)
Cumbre Trump-Putin

Putin asegura luego de cumbre que llegaron a un acuerdo para "allanar el camino hacia la paz en Ucrania" y Trump dice que hablará con Zelenski y la OTAN

Miguel Ángel Russo, exfutbolista y entrenador argentino - Foto: EFE
Argentina

Preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo, DT de Boca: "Tiene que dar un paso al costado, debe pasar tiempo de calidad"

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

El colombiano James Rodríguez preocupa a la afición de Club León al hablar sobre su futuro en el equipo a cuatro meses de que acabe su contrato

Un helicóptero en labores de extinción de un incendio declarado en el paraje del monte La Peña, en la localidad gaditana de Tarifa (España) - Foto: EFE
España

Compleja labor: Bomberos no han podido erradicar incendio en sur de España que obligó a evacuar a miles de turistas

Crece el interés de equipo de la Serie A por Dávinson Sánchez - Foto: AFP
Fútbol italiano

Periodista afirma que crece el interés de equipo de la Serie A de Italia por el defensor colombiano Dávinson Sánchez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano