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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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César Farías

"No sé quién es": campeón del mundo con Argentina protagoniza rifirrafe con el venezolano César Farías tras encuentro de Copa Libertadores

mayo 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
El entrenador venezolano logró su primera victoria en el torneo continental ante Boca Juniors.

Este martes, Barcelona de Ecuador obtuvo su primera victoria en la Copa Libertadores tras vencer a Boca Juniors en condición de local en Guayaquil.

De esa manera, el entrenador César Farías logró calmar las turbias aguas en medio de los malos resultados del club de Guayaquil en los últimos encuentros tanto en liga como en Copa Libertadores.

El triunfo 1 a 0 estuvo del equipo ecuatoriano marcado por un rifirrafe que protagonizaron el entrenador César Farías y el campeón del mundo con Argentina, Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors.

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Al término del encuentro, durante una entrevista para la transmisión oficial, Paredes fue consultado por unas palabras que le dirigió Farías a Paredes, a lo que él respondió sin filtro.

No sé qué dijo, tengo mucho respeto. No hablo nunca antes, nunca después”, comenzó diciendo el mediocampista.

Acto seguido, Paredes declaró que no conoce al extécnico de la selección Vinotinto.

“Me debe conocer de algún lado, yo, la verdad, no sé quién es. No importa”, declaró.

Y es que según se ha podido conocer, durante el encuentro hubo enfrentamientos con el cuerpo técnico venezolano de Barcelona de Guayaquil. En medio de una jugada, Paredes se dirigió a un miembro del cuerpo técnico para decirle que su equipo no jugaba.

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“No querés jugar, que no jugaste nunca”, se escuchó decir a Paredes, al parecer en palabras dirigidas a Grenddy Perozo, asistente técnico de Farías.

Con la victoria, Barcelona de Guayaquil sumó su primer triunfo en el torneo continental y buscará la clasificación a octavos en las últimas dos jornadas de la fase de grupos.

El equipo de Farías se ubica en la cuarta posición con cuatro puntos.

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