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Domingo, 05 de abril de 2026
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Presos políticos

Foro Penal reporta las cifras de presos políticos que siguen detenidos en Venezuela y familiares recorren templos sagrados en Semana Santa exigiendo su libertad

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Se revelan cientos de detenidos y miles bajo restricciones, en medio de dudas sobre las supuestas liberaciones del régimen.

En Semana Santa, como es tradición, venezolanos, familiares de presos políticos y algunos excarcelados del régimen recorren los siete templos en una jornada de fe y reflexión, marcada por la exigencia de liberaciones.

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En medio de la conmemoración, el ex preso político Jesús Armas dijo que “el mensaje es muy claro: nosotros tenemos todavía más de 600 presos políticos en Venezuela, pedimos el día de hoy que sean liberados”, expresó.

En ese contexto, esta semana la ONG Foro Penal informó que un total de 490 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas, 303 de los detenidos son civiles, 187 son militares y 44 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

El registro publicado en su red social X señala que 445 son hombres y 45 mujeres, y que entre los identificados hay un menor de edad entre los 14 y 17 años, además, resaltaron que solo 165 detenidos han recibido una condena de juicio.

No obstante, Foro Penal añadió que más de 11.000 personas en Venezuela siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de declaración a medios o presentación periódica ante los tribunales, incluyendo no poder salir del país.

Desde 2014, se han registrado 19.079 detenciones políticas en Venezuela”, aseguró Foro Penal.

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Asimismo, informaron que, de acuerdo con las cifras recientes, se registraron recientemente 20 presos, 165 condenados y 325 no condenados; además, se desconoce el paradero de 3 personas.

Por otro lado, el pasado 26 de marzo, el Parlamento del régimen de Venezuela anunció que supuestamente 8.146 personas recibieron libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y criticada por ser inconsistente.

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