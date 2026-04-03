Régimen de Irán asegura haber derribado un caza de EE.UU. sobre su territorio y lanza operación para encontrar a la tripulación

Un avión de combate de Estados Unidos fue derribado en Irán, donde el régimen instó a la población a buscar al piloto, y ofrecieron una recompensa para el que lo encuentre, según medios iraníes.

"Las fuerzas militares han lanzado una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza de EE. UU. que fue alcanzado este viernes más temprano", indicó la agencia de prensa iraní Fars.

Aunque el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares en Oriente Medio, no dio información sobre el incidente, varios medios, entre ellos el New York Times, lo confirmaron citando fuentes militares norteamericanas e israelíes.

El derribo sería el primero de este tipo desde que el 28 de marzo el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán desató una guerra regional que está afectando también a la economía mundial.

"Las fuerzas militares han lanzado una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza estadounidense que fue alcanzado" el viernes, señaló la agencia de noticias Fars, y que podría haber caído en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad.

En un canal la televisión oficial del régimen iraní, un reportero anunció a los habitantes de la zona que "si capturan vivos al piloto o pilotos enemigos y los entregan a las fuerzas policiales y militares, recibirán una valiosa recompensa y una bonificación".

El presidente Donald Trump aseguró en Truth Social que su ejército "ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán".

También amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas después de que Estados Unidos atacara el puente más alto de Irán.

Por su parte el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el 70 % de la capacidad de producción de acero de Irán se ha visto afectada por los bombardeos.

A principios de esta semana las dos plantas de acero más grandes de Irán anunciaron el cese de su actividad por los bombardeos estadounidenses e israelíes.

Los ataques a instalaciones industriales agravan las consecuencias económicas de la guerra y se suman al cierre del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20 % del petróleo del mundo, y cuyo bloqueo ha disparado los precios del crudo y el gas natural.

El portavoz militar Ebrahim Zolfagari ha advertido que Irán responderá a las amenazas de Trump atacando instalaciones energéticas en la región.