¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Juan Pablo Villasmil, investigador en el Center for a Secure Free Society, y Vanessa Vallejo, analista política y economista, analizaron la mención de María Corina Machado y el petróleo venezolano que hizo Donald Trump en el discurso de este martes por el primer año de su segundo mandato.

Vallejo manifestó que Trump “ha entendido que se necesita una figura que sea capaz de dar estabilidad porque los petroleros no confían mucho en Delcy”.

“Trump se dio cuenta de quién es María Corina y de lo importante que es para Venezuela”, expresó Vallejo quien además afirmó que en el discurso se vio a un presidente “convenciendo a los americanos de que la economía está mejor”.

Villasmil, por su parte, expresó que "estamos viendo que Trump ve a María Corina Machado como una parte fundamental del futuro de Venezuela”.

“Está celebrando una revolución de como se posiciona Estados Unidos ante el mundo”: Juan Pablo Villasmil, investigador en el Center for a Secure Free Society.

“Quiere que no se desmantele la estructura actual en Venezuela, no quiere un desastre, ni una pelea entre gobiernos”, expresó.

Además, aclaró que el presidente republicano quiere a María Corina Machado “como parte de este proyecto, tener esa estructura más o menos estable y empezar a prepararse para una transición tangible, real y duradera” en Venezuela.