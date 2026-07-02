Estos son los poderosos buques militares de Estados Unidos que apoyan labores en Venezuela tras los terremotos: uno está atracado en el puerto de La Guaira y otro en alta mar

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que personal militar del país se encuentra desplegado en Venezuela para brindar asistencia donde “más se necesita” tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

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“Las fuerzas estadounidenses han entregado agua, alimentos y otros suministros de ayuda humanitaria en diversos puntos, incluido el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde también llevan a cabo tareas de gestión de aeródromos, coordinación del tráfico aéreo, comunicaciones y seguridad”, detalló.

Según informó el departamento en un comunicado en X, el buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale permanece atracado en el puerto de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los eventos sísmicos.

El buque está funcionando como un centro clave de comunicaciones y distribución, así como una plataforma vital de apoyo médico, según informó el Departamento de Guerra.

Por otro lado, reportó que aviones de carga de la Fuerza Aérea transportaron equipos estadounidenses de búsqueda y rescate urbano para colaborar en la respuesta de ayuda de EE. UU. a Venezuela, la cual es liderada por el Departamento de Estado.

“Se está planificando apoyo militar adicional de EE. UU. en estrecha coordinación con el Departamento de Estado, el gobierno venezolano y otros socios y aliados que contribuyen a los esfuerzos internacionales de socorro”, puntualizó.

Finalmente, indicó que las operaciones militares estadounidense son dirigidas por el Comando Sur y son “autosuficientes”: “El personal desplegado sobre el terreno no requiere recursos locales mientras trabaja incansablemente para llevar ayuda vital al pueblo de Venezuela”, concluyó.

En un mensaje en X, el Comando Sur indicó que casi 2.000 efectivos militares de EE. UU. continúan apoyando la respuesta de ayuda por los terremotos.

Además, añadió que en alta mar otro poderoso buque de EE. UU. también está apoyando las operaciones de transporte aéreo: el USS Billings.

Venezuela fue epicentro de dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que hasta el momento dejan al menos 2.295 y decenas de miles de heridos y desaparecidos.