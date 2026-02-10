El espectacular eclipse de "anillo de fuego" ya tiene fecha para países de Latinoamérica: así se podrá ver

De acuerdo con el calendario de observaciones astronómicas de Star Walk, febrero se perfila con grandes eventos espaciales. El encargado de dar la bienvenida a las observaciones más asombrosas es el eclipse solar anular o comúnmente llamado “anillo de fuego”.

Este evento se presentará gracias a que la Luna estará en fase de apogeo, es decir que estará en su punto de órbita elíptica más alejado de la Tierra. En esa condición la antumbra lunar alcanza la superficie ofreciendo a la vista la parte más clara de la sombra proyectada por la Luna.

Este fenómeno recreará un efecto visual que hará parecer que el disco de la Luna este completamente dentro del Sol, en cada movimiento la Luna va dejando visible un brillante anillo luminoso alrededor de la silueta oscura, creando un “anillo de fuego”.

Fecha y punto perfecto de observación

De acuerdo con la NASA, la trayectoria de la anularidad es un estrecho corredor de 616 km de ancho aproximadamente, que recorrerá regiones remotas de la Antártida, el océano Antártico adyacente y parte de Sudamérica.

El cuerpo estelar brillante alcanzará su punto máximo cuando la Luna oculte alrededor del 96% del disco solar. Todo este espectáculo predestinado para el 17 de febrero.

Entre los países de Sudamérica que podrán disfrutar de este fenómeno poco común está Argentina, donde se estima que comenzará a las 6:56 p.m. con fase parcial, posterior alcanzará anularidad a las 8:42, y su máximo esplendor se dará entre las 9:12 y 9:41, concluyendo a las 11:27.

Asimismo, Chile también podrá disfrutar del espectáculo lunar, programado para las 21:08 hora local, justo antes del atardecer.

Finalmente, el “anillo de juego” ofrecerá un oscurecimiento del 40%, con una duración máxima de anularidad de 2 minutos y 20,9 segundos.