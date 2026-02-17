México rechazó unirse a la Junta de Paz convocada por EE. UU. y aseguró que será solo “observador”

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó este martes que el país enviará a su embajador ante Naciones Unidas como “observador” a la Junta de Paz convocada por Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Donald Trump advierte a Irán sobre las "consecuencias de no alcanzar un acuerdo" o

La mandataria explicó su negativa a unirse por la necesidad de incluir a todas las partes en procesos de paz con Oriente Medio.

“En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra, pero en este caso cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estados, pues es importante la participación de ambos Estados”, explicó Sheinbaum.

Sin embargo, en el comunicado “no está planteado así”, de esa forma en “el encuentro, se está planteando que vayamos como observadores, entonces probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas, de observador”.

No obstante, sobre la participación directa de México, la mandataria aclaró que es un “no”, y reiteró que “nos inviaron a que fuéramos como observadores que, si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión”.

Cabe recordar que la Junta de Paz, fue creada por el presidente Donald Trump, iniciativa para resolver conflictos mundiales, que buscará supervisar la aplicación del plan de 20 puntos del mandatario con el objetivo declarado de poner fin al conflicto entre Israel y el grupo Hamás.

Hasta el momento, la Casa Blanca ha indicado que 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptador formar parte del organismo.

VEA TAMBIÉN Régimen de Venezuela habría detenido al asesor petrolero de Estados Unidos Evanan Romero en Maracaibo, según ABC o

Del continente latinoamericano, por ahora, se ha sumado Argentina, El Salvador y Paraguay. Asimismo, de Asia Central y el Sudeste Asiático están Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia, Camboya, Indonesia, y Vietnam. Por parte de Europa, esta Albania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo.

Por último, en su participación la región que ostenta el mayor número de países es Oriente Medio y Asia Occidental, los cuales son: Armenia, Pakistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Turquía, Jordania, Arabia Saudí, Catar y Kuwait.