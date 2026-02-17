NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
México

México rechazó unirse a la Junta de Paz convocada por EE. UU. y aseguró que será solo “observador”

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum | Foto EFE
La mandataria explicó su negativa de incorporarse por la necesidad de incluir a todas las partes en procesos de paz con Oriente Medio.

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó este martes que el país enviará a su embajador ante Naciones Unidas como “observador” a la Junta de Paz convocada por Estados Unidos.

o

La mandataria explicó su negativa a unirse por la necesidad de incluir a todas las partes en procesos de paz con Oriente Medio.

“En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra, pero en este caso cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estados, pues es importante la participación de ambos Estados”, explicó Sheinbaum.

Sin embargo, en el comunicado “no está planteado así”, de esa forma en “el encuentro, se está planteando que vayamos como observadores, entonces probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas, de observador”.

No obstante, sobre la participación directa de México, la mandataria aclaró que es un “no”, y reiteró que “nos inviaron a que fuéramos como observadores que, si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión”.

Cabe recordar que la Junta de Paz, fue creada por el presidente Donald Trump, iniciativa para resolver conflictos mundiales, que buscará supervisar la aplicación del plan de 20 puntos del mandatario con el objetivo declarado de poner fin al conflicto entre Israel y el grupo Hamás.

Hasta el momento, la Casa Blanca ha indicado que 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptador formar parte del organismo.

o

Del continente latinoamericano, por ahora, se ha sumado Argentina, El Salvador y Paraguay. Asimismo, de Asia Central y el Sudeste Asiático están Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia, Camboya, Indonesia, y Vietnam. Por parte de Europa, esta Albania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo.

Por último, en su participación la región que ostenta el mayor número de países es Oriente Medio y Asia Occidental, los cuales son: Armenia, Pakistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Turquía, Jordania, Arabia Saudí, Catar y Kuwait.

Temas relacionados:

México

Claudia Sheinbaum

Paz

Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Experto señala que confesión de Delcy Rodríguez de un ultimátum de Estados Unidos es “una manera de justificarse ante su propio partido político”

Extracción de petróleo de Venezuela - Foto de referencia : EFE
Petróleo en Venezuela

Tras caída de Maduro y un acuerdo con Estados Unidos, régimen de Venezuela dice que quiere aumentar su producción petrolera en 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Experto señala que confesión de Delcy Rodríguez de un ultimátum de Estados Unidos es “una manera de justificarse ante su propio partido político”

Tenista Iga Swiatek | Foto: EFE
Abierto de Australia

Al estilo de 'Matrix': así fue el impactante punto que marcó la número dos del mundo en el Abierto de Australia

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Premios Grammy

El inesperado homenaje póstumo a Yeison Jiménez durante los Grammy

Extracción de petróleo de Venezuela - Foto de referencia : EFE
Petróleo en Venezuela

Tras caída de Maduro y un acuerdo con Estados Unidos, régimen de Venezuela dice que quiere aumentar su producción petrolera en 2026

Luto en Colombia. (Foto: Canva)
Asesinato

Concejal colombiano fue asesinado dentro de un negocio de venta de queso

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

Amazon prepara despido masivo: recortará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre