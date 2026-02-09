"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

El abogado penalista Luis Istúriz, dirigente de Vente Venezuela y exprisionero político excarcelado tras un año y medio de detención, denunció la revictimización sistemática que ejerce el régimen venezolano contra opositores políticos tras el secuestro de Juan Pablo Guanipa apenas 12 horas después de haber sido liberado.

"Esta es la naturaleza del régimen. Esta es la muestra fehaciente de que es difícil trabajar en democracia", declaró Istúriz durante una entrevista con NTN24.

El dirigente destacó que Guanipa "se manifestó en paz junto con la gente solicitando la liberación de los presos políticos que aún permanecen encarcelados", actividad que, aseguró, no constituye ningún delito. “No han otorgado la libertad plena de los presos”, dijo.

Istúriz, quien fue condenado a 20 años y 8 meses en un juicio que calificó como "totalmente injusto y totalmente viciado", explicó el mecanismo de control que ejerce el régimen. "El riesgo es que te revoquen esa medida cautelar en cualquier momento que a ellos les plazca como lo hicieron ayer", afirmó.

Según el abogado, el mensaje del régimen es claro: "tienen que salir en silencio, no puedes hablar, no puedes manifestarte ni pacíficamente".

"La reconciliación comienza porque se abran las puertas de los centros penitenciarios para todas las personas privadas por razones políticas", afirmó.

Respecto a las declaraciones del régimen sobre reconciliación, Istúriz fue enfático: "Reconciliación empieza por reconocer todos los errores y todas las infamias de las que ha sido víctima este pueblo y esta sociedad durante tantos años, y además abrir el camino a la democracia".