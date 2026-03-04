Tras derrota ante el Getafe, nuevamente sale a relucir el nombre del candidato que podría sustituir a Arbeloa en el banquillo del Real Madrid

La derrota 0-1 ante el Getafe CF en el Santiago Bernabéu, el pasado 2 de marzo, ha dejado al entrenador del cuadro ‘merengue’ Álvaro Arbeloa en una situación crítica.

Esta caída supuso la segunda derrota consecutiva (en LaLiga) y la cuarta en apenas 12 encuentros bajo su dirección.

El equipo ha cedido puntos vitales en la lucha por el título frente al FC Barcelona, aunque Arbeloa sostiene que "nadie tira LaLiga" con 36 puntos aún en juego.

Es notorio que tanto los socios como la directiva del Real Madrid ya están perdiendo la paciencia con Arbeloa.

Por ello, la prensa española sacó a relucir, nuevamente, el nombre del candidato que podría sustituir al actual estratega de la ‘casa blanca’ en el banquillo.

Se trataría del DT español Unai Emery, quien de momento es el timonel del Aston Villa de la Premier League, club que a su vez se mantiene en la cuarta casilla de la competitiva liga inglesa.

El conjunto blanco, según varios periodistas deportivos en España, ha iniciado conversaciones con el entrenador vasco después de que en enero de 2026 se designara a Álvaro Arbeloa como técnico interino, tras la salida de Xabi Alonso.

Los reportes sugieren que la cúpula del Madrid ve con buenos ojos el trabajo que actualmente desarrolla Emery con los ‘villanos’.

La carrera de Unai Emery es una de las más amplias y exitosas de los últimos años, con pasos por clubes como: Lorca Deportiva CF, UD Almería, Valencia CF, Sevilla FC, Villarreal CF, Spartak Moscow, Paris Saint-Germain, Arsenal FC y Aston Villa FC.