NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Real Madrid

Tras derrota ante el Getafe, nuevamente sale a relucir el nombre del candidato que podría sustituir a Arbeloa en el banquillo del Real Madrid

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Arbeloa, exfutbolista y entrenador español - Foto: EFE
Álvaro Arbeloa, exfutbolista y entrenador español - Foto: EFE
El conjunto de la capital española ha cedido puntos vitales en la lucha por el título de LaLiga.

La derrota 0-1 ante el Getafe CF en el Santiago Bernabéu, el pasado 2 de marzo, ha dejado al entrenador del cuadro ‘merengue’ Álvaro Arbeloa en una situación crítica.

o

Esta caída supuso la segunda derrota consecutiva (en LaLiga) y la cuarta en apenas 12 encuentros bajo su dirección.

El equipo ha cedido puntos vitales en la lucha por el título frente al FC Barcelona, aunque Arbeloa sostiene que "nadie tira LaLiga" con 36 puntos aún en juego.

Es notorio que tanto los socios como la directiva del Real Madrid ya están perdiendo la paciencia con Arbeloa.

Por ello, la prensa española sacó a relucir, nuevamente, el nombre del candidato que podría sustituir al actual estratega de la ‘casa blanca’ en el banquillo.

o

Se trataría del DT español Unai Emery, quien de momento es el timonel del Aston Villa de la Premier League, club que a su vez se mantiene en la cuarta casilla de la competitiva liga inglesa.

El conjunto blanco, según varios periodistas deportivos en España, ha iniciado conversaciones con el entrenador vasco después de que en enero de 2026 se designara a Álvaro Arbeloa como técnico interino, tras la salida de Xabi Alonso.

Los reportes sugieren que la cúpula del Madrid ve con buenos ojos el trabajo que actualmente desarrolla Emery con los ‘villanos’.

o

La carrera de Unai Emery es una de las más amplias y exitosas de los últimos años, con pasos por clubes como: Lorca Deportiva CF, UD Almería, Valencia CF, Sevilla FC, Villarreal CF, Spartak Moscow, Paris Saint-Germain, Arsenal FC y Aston Villa FC.

Temas relacionados:

Real Madrid

Álvaro Arbeloa

DT

Entrenador

LaLiga

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Cada ciudadano tiene una aplicación móvil que notifica los ataques terroristas": describen situación en Israel en medio de ataques de Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez, capitán de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez podría debutar este fin de semana en la MLS: fue convocado por el entrenador de Minnesota

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Figura en el fútbol colombiano sorprendió al revelar que Luis Díaz estuvo cerca de ser convocado para el Mundial de Rusia 2018: "no le dieron los tiempos”

Estratósfera - Foto Canva de referencia
Fútbol colombiano

Enviaron hasta una camiseta a la estratósfera: expertos dicen que nuevo equipo del fútbol colombiano entendió nueva era

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Desconfianza en Delcy Rodríguez, apariciones pregrabadas y fiestas de fin de año más íntimas: así fueron los últimos días de Maduro antes de su captura

Senado de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Argentina baja la edad de imputabilidad y deja de tener la más alta de Sudamérica

Avión | Foto Canva
Ataque al régimen de Irán

Dubái anuncia la reanudación “delimitada” de vuelos y aerolíneas piden proteger a la aviación civil en pleno conflicto en Medio Oriente

Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano recpaturado por el régimen - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

Fiscalía del régimen venezolano confirma recaptura de Juan Pablo Guanipa por supuestamente "incumplir condiciones impuestas"

Cárcel para Sindicados - Foto Alcaldía de Medellín
Megacárcel en El Salvador

Ciudad de Colombia construye centro penitenciario inspirado en megacárcel de El Salvador de Nayib Bukele

Freddy Superlano - AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaron a Freddy Superlano tras más de 18 meses de detención arbitraria: así fue el reencuentro con su familia

James Rodríguez, capitán de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez podría debutar este fin de semana en la MLS: fue convocado por el entrenador de Minnesota

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre