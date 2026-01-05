Delcy Rodríguez baja el tono e invita a la administración de Trump “a trabajar conjuntamente"

Delcy Eloina Rodríguez, quien fue asignada como presidenta interina por parte del Tribunal Supremo de Justicia del régimen tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos, emitió su primer mensaje dirigido principalmente al gobierno estadounidense, al cual invitó a “trabajar conjuntamente” basado en el equilibrio y respeto.

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela, y entre Venezuela”, los cuales propone estén basados “en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”, expresó Rodríguez en un mensaje público en sus redes sociales.

La invitación que hizo Delcy al Gobierno de los Estados Unidos es “a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”, añadió.

El pronunciamiento de Rodríguez, que contrasta con su reciente posición desafiante ante Trump, se da luego de su primer Consejo de Ministros tras ser elegida como presidenta encargada por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de absoluto control chavista, el cual ordenó a Delcy Eloina, vicepresidenta ejecutiva del régimen, como presidenta encargada de la Presidencia de la República.

Esto en ausencia de Nicolás Maduro, detenido junto a su esposa Cilia Flores, tras una incursión militar en Fuerte Tiuna la madrugada de este 3 de enero.

Asimismo, el mensaje de Delcy Rodríguez se da en medio de los insistentes llamados que le ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a que atienda las órdenes y los llamados desde Washington.

El pasado domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, el mandatario estadounidense aseguró que si Rodríguez no hace lo correcto, “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”.

El líder republicano fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.