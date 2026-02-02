La oficialista Laura Fernández fue electa presidente de Costa Rica con una amplia ventaja: prometió un "cambio profundo e irreversible"

Este domingo, Laura Fernández, la candidata de derecha y heredera del presidente Rodrigo Chaves en Costa Rica, fue electa como nueva jefe de Estado con una amplia diferencia sobre sus competidores.

La candidata que ha prometido “mano dura” alcanzó más del 48% de los votos, superando al candidato opositor, Álvaro Ramos Chaves con el 33% de los sufragios.

Fernández, de 39 años, es la heredera política del presidente saliente Rodrigo Chaves, bajo cuyo mandato se desempeñó como ministra de Planificación y jefa de gabinete.

Es la segunda mujer en ser elegida presidenta, después de Laura Chinchilla que gobernó entre 2010 y 2014.

Inspirada en Bukele, ha prometido frenar la creciente violencia en un país considerado durante mucho tiempo como un oasis de estabilidad en Centroamérica.

Costa Rica, que tiene costas en el Caribe y el Pacífico, ha pasado de ser un mero punto de tránsito a un centro logístico para los cárteles de la droga colombianos y mexicanos.

El tráfico de drogas se ha extendido a las comunidades locales, alimentando guerras territoriales que han provocado que la tasa de asesinatos aumente un 50 por ciento en los últimos seis años.

A su vez, la mandataria electa ha prometido completar la construcción de una megaprisión para delincuentes peligrosos inspirada en el Centro de Confinamiento Antiterrorista (CECOT) de Bukele y colocar los focos de delincuencia bajo un estado de emergencia al estilo salvadoreño.

En su primer discurso tras ser electa presidente, aseguró que no permitirá "nunca" el "autoritarismo" y la "arbitrariedad" que "nadie quiere" en Costa Rica, ante las acusaciones de la oposición durante la campaña presidencial.

Fernández aseguró, además, que cambiarán las "reglas del juego político" en Costa Rica, una de las democracias más estables de América Latina.

"El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", manifestó la presidenta electa, quien será investida el próximo 8 de mayo.