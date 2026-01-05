"Si detienen al presidente, desatarán al jaguar popular": Petro responde a advertencia de Trump sobre operación militar en Colombia y envía un mensaje a los soldados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este lunes a la advertencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien tras consultado en la noche del domingo acerca de llevar a cabo una operación militar en Colombia contestó que "le suena bien", luego de considerar que el país sudamericano "es dirigido por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos".

"Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump", escribió inicialmente Petro en una publicación en la red social X durante la madrugada del lunes.

Sobre la advertencia de Trump, que se suma a una extensa lista de pronunciamientos de la administración estadounidense en contra de la colombiana, Petro señaló que "si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular".

Petro también se refirió a las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien varias veces ha arremetido contra Petro, calificándolo de errático y apartándolo de las autoridades del país al indicar que estas sí cooperan con el país norteamericano, a diferencia del mandatario colombiano.

"En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el presidente no quiere colaborar y que las autoridades sí; le solicito se lea la constitución de Colombia porque su información es completamente errada, es producto de intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia, quieren la ruptura de relaciones entre EE. UU. y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se disparé en el mundo", apuntó Petro.

El gobernante colombiano, cuestionado varias veces por Estados Unidos y sancionado en repetidas ocasiones por el mismo, resaltó su posición como "comandante supremo de las fuerzas militares y de policía de Colombia" y advirtió a los soldados de su país.

"Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular", indicó Petro.

Asimismo, Petro recordó su participación en el extinto grupo guerrillero urbano, el M-19, y adelantó que, aunque juró "no tocar un arma más desde el Pacto de paz de 1989", "por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero".

En este, que es el último de una serie de mensajes en los que Petro cuestiona el proceder de los Estados Unidos, el presidente de Colombia resaltó un trabajo que dijo llevar en contra del narcotráfico en el país, al tiempo que reiteró que el Gobierno Trump debería saber que "se enfrenta a un comandante del pueblo".