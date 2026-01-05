NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
Gustavo Petro

"Si detienen al presidente, desatarán al jaguar popular": Petro responde a advertencia de Trump sobre operación militar en Colombia y envía un mensaje a los soldados

enero 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
El mandatario colombiano también contestó a los pronunciamientos del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre el Gobierno colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este lunes a la advertencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien tras consultado en la noche del domingo acerca de llevar a cabo una operación militar en Colombia contestó que "le suena bien", luego de considerar que el país sudamericano "es dirigido por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos".

"Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump", escribió inicialmente Petro en una publicación en la red social X durante la madrugada del lunes.

o

Sobre la advertencia de Trump, que se suma a una extensa lista de pronunciamientos de la administración estadounidense en contra de la colombiana, Petro señaló que "si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular".

Petro también se refirió a las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien varias veces ha arremetido contra Petro, calificándolo de errático y apartándolo de las autoridades del país al indicar que estas sí cooperan con el país norteamericano, a diferencia del mandatario colombiano.

"En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el presidente no quiere colaborar y que las autoridades sí; le solicito se lea la constitución de Colombia porque su información es completamente errada, es producto de intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia, quieren la ruptura de relaciones entre EE. UU. y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se disparé en el mundo", apuntó Petro.

El gobernante colombiano, cuestionado varias veces por Estados Unidos y sancionado en repetidas ocasiones por el mismo, resaltó su posición como "comandante supremo de las fuerzas militares y de policía de Colombia" y advirtió a los soldados de su país.

"Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular", indicó Petro.

Asimismo, Petro recordó su participación en el extinto grupo guerrillero urbano, el M-19, y adelantó que, aunque juró "no tocar un arma más desde el Pacto de paz de 1989", "por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero".

o

En este, que es el último de una serie de mensajes en los que Petro cuestiona el proceder de los Estados Unidos, el presidente de Colombia resaltó un trabajo que dijo llevar en contra del narcotráfico en el país, al tiempo que reiteró que el Gobierno Trump debería saber que "se enfrenta a un comandante del pueblo".

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Donald Trump

Lucha contra las drogas

Operativo

Marco Rubio

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego "Call of Duty", muere en accidente de tránsito - AFP
Muerte

Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego "Call of Duty", murió en trágico accidente de tránsito

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración ante los medios este martes 29 de abril de 2025. (EFE)
Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez se reunió con los familiares de tres españoles detenidos arbitrariamente en Venezuela y prometió "trabajar" por su liberación

El presidente de Panamá, José Mulino, y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González. (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Estas son las personalidades que acompañarán a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego "Call of Duty", muere en accidente de tránsito - AFP
Muerte

Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego "Call of Duty", murió en trágico accidente de tránsito

Cantante Wang Leehom y su equipo de baile - Fotos: X
China

Cantante se hace viral tras sorprender a su público con seis robots humanoides como parte del cuerpo de baile en un concierto

Radamel Falcao García estaría en el radar de un equipo argentino - Foto: AFP
Radamel Falcao García

El nombre de Radamel Falcao García vuelve a estar en el radar de un equipo argentino

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Fotos: EFE / AFP
Ecuador

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración ante los medios este martes 29 de abril de 2025. (EFE)
Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez se reunió con los familiares de tres españoles detenidos arbitrariamente en Venezuela y prometió "trabajar" por su liberación

El presidente de Panamá, José Mulino, y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González. (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Estas son las personalidades que acompañarán a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz

Albert Ramdin y María Corina Machado.
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario General de la OEA confirma que felicitó en privado a María Corina Machado por Premio Nobel de la Paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre