Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

El candidato presidencial colombiano Daniel Palacios presentó formalmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una solicitud para que se investigue a Iván Cepeda por presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc.

La denuncia se fundamenta en información contenida en equipos informáticos incautados al líder guerrillero alias 'Raúl Reyes' en 2008 durante la Operación Fénix de la Fuerza Aérea Colombiana en la que se dio de baja al criminal.

Los hallazgos en los computadores de 'Raúl Reyes', a su vez, formarían parte de las piezas probatorias del ‘indictment’ por narcoterrorismo que pesa en Estados Unidos contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, capturado y extraído de Caracas el pasado 3 de enero.

La acusación contra Maduro señala, por mencionar un ejemplo, que el acusado de narcotráfico negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las Farc y ordenó al Cártel de los Soles que proporcionara armas de uso militar al grupo terrorista.

Además, uno de los correos hallado en los computadores de 'Raúl Reyes' confirmaría la presunta coordinación entre Cepeda y las Farc para la realización de una marcha el 6 de marzo de 2008. Como remitente apareció alias 'Ingrid', presunta colaboradora de la comisión internacional de las FARC-EP conocida como 'cominter'. En esos términos, 'Ingrid' le habría escrito a un destinatario no especificado el día 18 de febrero de 2008.

Melquisedec Torres, periodista, analista y abogado, analizó este tema en el programa La Noche de NTN24.

"Los computadores de 'Raúl Reyes' hacen parte de un oscuro capítulo en la historia no solo de la violencia de la criminalidad en el país, sino también de la historia político-jurídica", explicó inicialmente Torres.

El analista aseguró además que los equipos informáticos tenían una alta tecnología para la época que les permitía, precisamente, resistir a bombardeos como el de la Operación Fénix.

Respecto a la invalidez como elementos probatorios que la Corte Suprema de Justicia determinó para los computadores, Torres consideró que si bien, esa decisión "puede atenderse", cree que "el contenido sí podía ser la pista para investigaciones más a fondo".

Dichas investigaciones, según el analista, podrían haber estado direccionadas por parte de la Corte y de la Fiscalía "entorno a la multitud de nombres asociados de manera directa a la complicidad y el apoyo que tuvieron las Farc durante muchos años no solo en Colombia, pues los computadores tienen dos capítulos clarísimos relacionados con el régimen de Rafael Correa y con el régimen de Hugo Chávez".